Известный писатель прилетел в Уфу

Захар Прилепин в Уфе. Известный писатель прилетел в наш город буквально на один день, чтобы принять участие в своем творческом вечере. В эти минуты он проходит в Башгосфилармонии. А чуть ранее публицист, общественный деятель и музыкант побывал в прямом эфире столичного телеканала и открыто ответил на вопросы нашего коллеги Булата Терегулова.



Он зашел уверенной походкой. Нисколько не тушуясь. Молодой, подтянутый Захар Прилепин привык давать интервью. Это часть его жизни и работы. Буквально с порога он ждет вопросы и готов на них отвечать. Его книги все о войне и о любви. Одновременно одно дополняет другое. И казалось бы война - это мужское, тем не менее, по признанию Прилепина, приходят на его творческие вечера в основном женщины.





«Женщина, как правило приходит к вещам консервативным, она самая открытая, вот у нее есть дети, внуки, она начинает обращаться к персонажам, женщина - самая любопытная, взрослая женщина», - говорит писатель Захар Прилепин.



Война и еще раз война. Даже читает он в большей степени произведения о войне. И своих коллег предпочитает читать, если они затрагивают в своих произведениях именно эту тему.



График у писателя плотный. Интервью в прямом эфире нашего телеканала. Звонки от телезрителей. А уже вечером встреча с читателями. Сегодня в планах представить публике последнюю книгу "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", которая после выхода вызвала бурные дискуссии.



Боевой опыт есть и у самого Захара Прилепина и о нем он говорит не менее охотно, чем о литературе. А потому можно сказать, что книгу "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" он написал о своих собратьях - и по перу, и по шпаге.

15 сентября