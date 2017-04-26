Киноленту начинающего режиссера Башкортостана оценили

Жизнь стоит любить, несмотря ни на что! Свою первую киноленту начинающий режиссер Рустем Бадретдинов посвятил этой теме. И не прогадал! Кино по достоинству оценили на различных республиканских конкурсах.

1959 год, село Старокулево, Нуримановский район. Танцы в местном клубе в самом разгаре. Так и должно быть, все идет по сценарию. В декорациях, которые соответствуют той эпохе, снимается кино под названием «Йэтим», или же «Осиротелый». Руководит процессом начинающий режиссер Рустем Шайхутдинов. Последние 3 года парень был увлечен большой идеей - показать в кино нелегкую судьбу своего дедушки Мадияра Шайхутдинова.

«В фильме показаны, как 40 году сестру по случайности убивает сосед, следом в 48-ом брат, дед не опустил руки, продолжил жить и работать, создал огромную семью», рассказал режиссер Рустем Шайхутдинов.

Идея снять кино возникла еще в 2013 году. Тогда же и появился первый сценарий. Дальше через соцсети набрали творческую группу, в основном студентов уфимских вузов. Сам проект некоммерческий, признается Рустем, поэтому реализован был на личные средства самих создателей фильма. Когда же начались съемки картины, в работу подключился и сам прототип киноленты. Дедушка Мадияр охотно давал советы актерам и делился своим видением на творческий процесс.

«Очень тяжело играть такие трагические моменты из самой жизни. Когда ты осознаешь, что они непродуманные, еще тяжелее становится. На самом деле, фильм еще не смотрел, хочется оценить эту работу», - говорит исполнитель главной роли Газиз Абдульменов.

Лента, к слову, уже начала завоевывать призы. В номинации художественных фильмов республиканского конкурса любительских проектов «Осиротелый» стал победителем в номинации «Художественное кино». На прошедшем в Челябинске фестивале башкирского видео «Оскон» «Йэтим» занял 2 место в номинации «Короткометражное игровое кино». Как признается сам Рустем, это только начало. В планах попробовать пробиться в кинотеатры республики.

14 февраля