Концерт проекта "Тенора XXI века" состоялся на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета

В исполнении ведущих теноров крупнейших московских и европейских театров, прозвучали песни из любимых отечественных и зарубежных кинофильмов.



Здесь можно посмотреть любимые фильмы, но главное — вживую услышать композиции из них. Ценители музыки собрались в зале башкирского государственного театра оперы и балета. Именно здесь в исполнении ведущих теноров России и Европы прозвучали песни из любимых кинокартин.



Коллектив "Тенора XXI века" уникален тем, что все музыканты, входящие в его состав, - известные певцы, которые постоянно гастролируют с сольными концертами. Перед уфимскими зрителями выступили солисты Большого театра России, Национального академического оркестра народных инструментов, а также лауреаты международных конкурсов.



Идея создать программу, в которую войдут знаменитые киномелодии, родилась в 2007 году. За время своего существования коллектив дал более тысячи концертов по всему миру, исполнил более двух тысяч произведений различных эпох, стилей и направлений.



"Хиты мирового кино" - одна из полусотни программ, успешно реализованных коллективом за последние 11 лет работы. На "ура" проект встречают по всему земному шару. Каждый мог найти в представлении что-то свое.



За последние 7 лет артисты посещают Уфу уже в четвертый раз. Каждый визит проходил с большим успехом. Признаются, в Башкортостане живут очень музыкальные люди, поэтому они вернутся в столицу еще не раз.







Рафаэль Хакимов

18 сентября