Мировая премьера готовится к выходу на сцену оперного театра

30 сентября зрители увидят новую постановку балета «Аленький цветочек» по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова. Сегодня же наша съемочная группа получила возможность понаблюдать за одной из финальных репетиций.

Сюжет русской сказки развивается на глазах. Прогон - так называют финальные репетиции перед премьерой. Это тот же спектакль, - с оркестром, в костюмах, в полную силу - только зрительный зал почти пуст. Там находятся только те, чья мысль направляет движения артистов.



В этой интерпретации детской сказки, написанной Сергеем Аксаковым, аленький цветочек - существо одушевлённое. Зрителям он предстаёт в облике феи. И ещё - эмоции здесь передаются не только через танец, но и через пение.

«В этом балете поет и хор 60 человек, и солистка - сопрано, то есть мне кажется получится очень хорошее такое шоу, действительно волшебный балет для всей семьи, поэтому я, конечно, приглашаю вех уфимцев посетить этот балет», - говорит композитор Владимир Купцов.



Исполнители говорят: универсальность сюжета заключается в том, что здесь люди самых разных возрастов могут найти что-то для своего внутреннего мира. И если прийти всей семьёй, то скучно не будет никому.





«Интересный спектакль. Приходите, не только спектакль для детей, и для взрослых, больше даже сказал бы для взрослых этот спектакль», - заявил артист балета Рустам Исхаков.



Впрочем, зритель, похоже, и сам всё уже понял. По крайней мере, билеты на два премьерных показа уже полностью проданы.



Дана Ризванова

28 сентября