Национальному симфоническому оркестру республики 25 лет

Четверть века на сцене. Национальный симфонический оркестр республики отметил юбилей. В честь 25-летия в Уфе проходит международный музыкальный фестиваль.

10 минут до начала. Музыканты готовятся к предстоящему концерту, настраиваются на многочасовое выступление. Ильзира занимается музыкой последние 15 лет. Однако нынешнее событие для нее отмечено знаком особой ответственности. К нему весь оркестр готовился последние 2 недели.

«Немножко нервничаем, но мы уже привыкли, достаточно давно уже играем. Я думаю, это не так сложно, чем быть солистом», - говорит артист Национального симфонического оркестра Ильзира Кудашева.

Национальному симфоническому оркестру 25! Юбилейную программу открыли с золотого фонда - прозвучали произведения Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова. За пультом - главный дирижёр оркестра Раушан Якупов.

«Программы разнообразные. Мы учитывали интересы публики, что зрителям понравилось. Пригласили достаточно интересных артистов. Некоторые из них вообще не играли в Уфе. В частности, Борис Березовский, с оркестром ни разу не играл в Уфе. Глеб Степанов - виолончелист, тоже ни разу не играл в Уфе. Более того, он будет играть премьерные сочинения, которые в Уфе тоже никогда не звучали», - рассказывает дирижер национального симфонического оркестра РБ Раушан Якупов.

В 1992 году в столице Башкортостана талантливые выпускники музыкальных ВУЗов создали Национальный симфонический оркестр. А в 96 году он получил статус государственного учреждения культуры и искусства. С первых дней оркестр вошел в творческую жизнь России, как один из флагманов отечественной классической музыки. Башкирские музыканты высоко держат заданную планку, и по сей день. Последнее десятилетие - период творческого подъёма и расцвета оркестра. Мастерство коллектив демонстрирует на ежегодных концертах в формате open air, которые собирают десятки тысяч человек.

Свой день рождения оркестр будет праздновать по-крупному - на протяжении месяца. За это время пройдет 4 ярких концерта. Юбилейный марафон продлится до 11 мая.



Рафаэль Хакимов.

13 апреля