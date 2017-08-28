Петр Толстой поддержал телеканал «Вся Уфа» в борьбе за 22 кнопку

Петр Толстой передал привет коллегам из Башкортостана и поддержал телеканал «Вся Уфа» в борьбе за 22 кнопку. Об этом рассказала продюсер столичного телевидения «Вся Уфа», участница смены молодых журналистов ОНФ на «Тавриде» из республики Наталья Ярина.

На смене для молодых журналистов прошла встреча с телеведущим, журналистом, заместителем председателем Госдумы Петром Толстым. В неформальной обстановке он ответил на вопросы о работе политиков в социальных сетях, статусе Крыма и о том, как бороться с давлением на СМИ со стороны чиновников.

Известный телеведущий отметил, что проблема давления на журналистов со стороны чиновников существует и нужно делать всё для того, чтобы ликвидировать эту проблему.

В смене для молодых журналистов всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» принимают участие два журналиста из Башкортостана. Это Наталья Ярина – продюсер телеканала «Вся Уфа» и Илья Черепанов, представляющий Башкирское спутниковое телевидение.





30 августа