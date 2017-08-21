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Продюсер столичного телевидения «Вся Уфа» отправилась на молодежный форум «Таврида»

Продюсер столичного телевидения «Вся Уфа» отправилась на молодежный форум «Таврида»

Два журналиста из Башкортостана примут участие в смене для молодых журналистов Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». Продюсер столичного телевидения «Вся Уфа» Наталья Ярина и Илья Черепанов, представляющий Башкирское спутниковое телевидение, сообщили в региональном штабе ОНФ.

«Еду на форум «Таврида» с ожиданием творческих, активных и познавательных дней. Судя по отзывам, «Таврида» — это  кладезь вдохновения для осуществления новых идей, площадка для знакомства с ведущими специалистами моей профессии. Я готова ловить каждый момент, получить как можно больше новой информации и актуальных знаний. Съезжается молодежь со всей страны. Мы уже переписываемся в социальных сетях. Это активные, открытые, энергичные люди. Смена обещает быть зажигательной. Главное для молодежи — это развитие. Если есть желание совершенствоваться и достигать поставленных целей, а оно у нас есть, форум «Таврида» в этом отличный союзник», - говорит Наталья Ярина.

Более 300 человек примут участие а работе восьмой заключительной смены, которая пройдет при поддержке Общероссийского народного фронта. Это молодые журналисты, блогеры, главные редакторы, талантливые специалисты-практики медиасферы. Известные медиаэксперты, журналисты и представители крупных медиахолдингов страны поделятся опытом с молодыми журналистами в дни работы форума. Образовательные дни будут посвящены одному из приоритетных проектов ОНФ: «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Дорожная инспекция ОНФ∕ Карта убитых дорог», «Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды», «Народная оценка качества», «Равные возможности — детям», «За честные закупки».

Галия Набиева - член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан, победитель Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость» считает, что смена для журналистов — огромный шанс для молодых и талантливых людей заявить о себе, получить практические профессиональные навыки.

«Это своеобразный старт-ап для участника форума. Любое мероприятие, которое организует ОНФ - неформальное. Уверена, что и на этот раз секретами своего мастерства поделятся современные медийные личности. Как правило, именно на таких форумах, можно получить полную картину того, куда движется медиаиндустрия страны, и с учетом этого развиваться в плане профессионального роста. Молодые акулы пера смогут задать свои непростые вопросы состоявшимся именитым журналистам России. Думаю, что в рамках «Тавриды» у редакторов будет возможность оценить потенциал молодежи, и начинающие журналисты смогут получить приглашения для работы в ведущих СМИ страны», — рассказывает Галия Набиева. 

Всероссийский  молодежный образовательный форум «Таврида» пройдет в Крыму на Бакальской косе в третий раз и включит несколько тематических смен. Заключительная смена «Тавриды» для молодых журналистов пройдет с 26 по 31 августа. 



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