Радик Юльякшин стал заслуженным артистом Башкортостана

Элвин Грэй, он же Радик Юльякшин, в свои 28 лет успел написать и исполнить более 50 песен и собрал огромную армию фанатов. Сегодня башкирский Джастин Бибер получил звание заслуженного артиста Башкортостана.

Радик Юлъякшин более известный под псевдонимом Elvin Grey выпустил свой первый альбом в далеком 2006 году. И с того момента его имя плотно связано с развитием башкирской музыки. Сотни тысяч фанатов с нетерпением ждут выступлений и новых песен.



Этим летом у Радика Юлъякшина вышел новый трек - Черноглазая. Наряду с хитами всемирно известных исполнителей песня попала в популярные чарты социальных сетей. Elvin Grey сам пишет музыку к своим песням. На сегодняшний день он один из немногих певцов исполняющих композиции на 3 языках - башкирском, татарском и русском.



За многолетний вклад в развитие башкирской музыки Радик Юльякшин награжден званием заслуженного артиста Башкортостана. В торжественной обстановке артист получил награду лично из рук Главы республики.





«Для меня это первая награда. Это очень вдохновляет. Это придает уверенности, придает сил и я очень благодарен республике, что они признали. И хочется прям выйти и творить. Чтобы нашу музыку знали не только в нашей республике, а по всему миру», - говорит Заслуженный артист РБ Радик Юльякшин.



Столичное телевидение и Элвина Грея объединяет давнее сотрудничество. Башкирский Джастин Бибер не раз был гостем наших программ. И уверены, что Радик вновь порадует наших телезрителей, но теперь в качестве заслуженного артиста республики Башкортостан.



Дамир Вахитов

6 сентября