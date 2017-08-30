Сегодня государственные награды России и Башкортостана получили 57 жителей республики

Представители искусства, науки, образования, медицины, спорта, промышленности. Глава республики Рустэм Хамитов поблагодарил ударников труда за успешную деятельность и призвал не сбавлять темпы.

Московская, Сталинградская, Курская битвы. Крупнейшие сражения Великой Отечественной Александра Абакумова не только видела своими глазами, но и участвовала в них. 18-летней девушкой она добровольно ушла на фронт. Прошла всю войну в составе зенитно-артиллерийской бригады. Александре Андреевне 95, а энергии хватит на десятерых. Ветеран возглавляет клуб "Фронтовые подруги", занимается вопросами улучшения условий жизни участников Великой Отечественной, проводит огромную работу по патриотическому воспитанию. Признается, что именно работа с молодежью дает ей силы.

«Я прихожу к детям, и, мне кажется, сразу становится очень мало лет. Я вместе с ними вспоминаю свои 20 лет и рассказываю им о тех сражениях Великой Отечественной войны. Мне приятно, когда они слушают, улыбаются, вопросы задают, очень много интересуются. И я как-то чувствую себя моложе, сильнее перед этими ребятами», - говорит ветеран ВОв Александра Абакумова.

Сегодня Александра Абакумова среди тех, кто получил государственные награды из рук главы республики Рустэма Хамитова. Среди награжденных - учителя, врачи, инженеры, представители рабочих профессий, деятели искусства. Всего 57 человек.





«Мы, в том числе все присутствующие в зале, отвечаем за судьбу нашего родного края, за его развитие во всех отношениях, во всех сферах деятельности. И машиностроение, и химия, и образование, и культура, наука, общественная деятельность - всего не перечислить. И я вижу, что в каждом направлении у нас есть замечательные труженики, добивающиеся великолепных результатов и ведущие за собой наше общество, наших граждан. Я очень вам благодарен и хочу пожелать вам доброго здоровья, успехов, всего самого-самого хорошего», - комментирует Глава РБ Рустэм Хамитов.

Главной награды республики Ордена Салавата Юлаева удостоена Рашида Султанова - организатор и вдохновитель женского движения в Башкортостане. Рашида Искандаровна считает, что сейчас не нужно бороться за права женщин. В современном мире представительницы прекрасной половины человечества могут успешно конкурировать с мужчинами, даже не делая выбор между семьей и карьерой.

«Женщина умная всегда все успеет. Она может и детей успеть родить до 30 лет, а после 30 лет можно и карьеру получить. Все можно. Только надо поставить конкретную цель и достигать ее ежедневно. Женщина, если берется за дело, она выполнит его в 100 раз лучше, чем мужчина. Пусть мужчины не обижаются», - заявила председатель регионального общественного движения «Союз женщин РБ» Рашида Султанова.

Среди награжденных - представители разных профессий. Люди, которые своим добросовестным трудом задают высокую планку и являются примером для остальных. А государственная награда - не только признание былых заслуг, но и стимул для новых свершений, признаются участники церемонии.

6 сентября