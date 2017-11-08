Сегодня подвели итоги конкурса "100 лучших товаров"

Сегодня всемирный день качества. К празднику в Башкортостане подвели итоги конкурса "100 лучших товаров", который проводится в 20 раз. Победителей выбрали не только среди представителей различных сфер экономики, но и журналистов.

«Для того, чтобы подтвердить, проводится целый комплекс процедур, которые в конечном итоге подтверждают качество этой продукции», - говорит министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин.

9 ноября

Узнать качество товаров для обывателей не так-то просто. Одной из самых доступных форм оценки может стать отличительный "Знак качества". Поэтому с 1998 года в России проводится конкурс "100 лучших товаров".С каждым годом количество организаций, желающих проверить качество своей продукции, растет. В нынешнем конкурсе состязались около сотни предприятий Башкортостана. Причем, среди них не только крупные организации, но и представители малого и среднего бизнеса.Среди конкурсантов выбрали 46 лучших предприятий по качеству производимой продукции. При этом четыре участника вошли в список "100 лучших товаров России".В информировании населения о качестве и новых стандартах важную роль играют представители СМИ. В эфире телеканала «Вся Уфа» регулярно выходят тематические сюжеты. Журналисты столичного телевидения были отмечены высокими наградами за лучшее освещение вопросов качества.Благодаря таким конкурсам повышается качество продовольственных и промышленных товаров. Организаторы предполагают, что в будущем году количество участников возрастет на четверть.