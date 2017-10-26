Семья Бабичевых из Уфы собирает предметы советского быта

Экспонаты попадают к ним самыми разными путями. У любителей старины уже набралась внушительная коллекция.

Леонид Бабичев обнаружил этот похвальный лист в архивах семьи случайно. И в мужчине проснулся интерес сначала к истории своих предков, а потом и в целом к советской эпохе. Так началась их с супругой страсть. К коллекционированию. Оксана тоже внесла свою лепту.





«75-го года, это лично мой букварь. Это мой личный галстук. Это мои значки пионерии, октябрята. Вот это большой значок пионерии, я была пионер-инструктор, барабанщик. Вот этот горн мой», - говорит Оксана Бабичева.



Самые "старшие" экспонаты в коллекции Бабичевых - немецкая каска, принадлежащая солдату Вермахта, штык-нож, трофей из Германии, и снаряды времен Великой Отечественной. Предметы войны здесь с легкостью уживаются со старинными телефонами, домашней утварью и коллекцией одеколонов, сделанных в СССР. Музейные работники, возможно, взялись бы за головы, увидев такую композицию. Но цель уфимских коллекционеров не разложить эпоху в предметах по хронологии, а спасти как можно больше свидетелей истории от верной гибели.



Супругам Бабичевым не важно, сколько стоят эти вещи в денежном измерении. Для них интересна историческая ценность. Совсем недавно их коллекция пополнилась рукописными книгами XIX века.



А глава семьи Леонид буквально перед приездом нашей съемочной группы принес домой еще один трофей, который нашел прямо у подъезда их городской квартиры.



Зная увлечение супружеской пары, знакомые, друзья и близкие помогают пополнить их коллекцию. Экспонатов настолько много, что они уже не все помещаются в небольшом загородном доме. Но историю, которая буквально лежит под ногами, супруги намерены собирать и дальше.





«Скажу так: всю утварь, керосиновые лампы, деревенскую утварь, ухваты, казанки - все это брошено в разрушенных домах, в лесу можно найти. Где угодно, в сарайках. Поэтому кто-то видит это, а кто-то этого не замечает. Кому -то интересно, я вот мимо пройти не могу», - рассказывает Леонид Бабичев.



Сейчас чета Бабичевых на своем участке в Акбердино строит новый большой дом. В нем они планируют отвести под коллекцию целую комнату и создать настоящий домашний музей.

31 октября