Спектакль "Аленький цветочек" прошел при полном аншлаге

Конец сентября - это время традиционного проведения 27 Международного Аксаковского праздника. На этот раз программу фестиваля украсила премьера балета по одноименной сказке Сергея Тимофеевича Аксакова "Аленький цветочек". Спектакль оценили сотни уфимцев и гостей столицы.

«Нам очень повезло, что у Андрея Борисовича, художественного руководителя театра «Кремлевский балет» за три месяца подготовил с нуля всю хореографию балета. Наши цеха смогли приготовить декорации, костюмы пошить, и свет мы успели поставить. То несть сложилось благоприятным образом», - комментирует генеральный директор Башкирского Государственного театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов.

«Особо радует в этих праздниках то, что мы стараемся молодому поколению привить то наследие, которое оставила семья Аксаковых в нашем городе, в творчестве России и конечно это все передать будущим поколениям. Без прошлого, нет будущего», - рассказывает председатель Горсовета ГО Уфы Валерий Трофимов.

2 октября

С первых минут балета "Аленький цветочек" зрители словно переместились в русскую старину. Яркие декорации, костюмы артистов, музыка - все напоминает о мире сказочника Аксакова. Постановку спектакля танцоры Башкирского театра оперы и балета совместно с художественным руководителем-главным балетмейстером театра "Кремлевский балет" Андреем Петровым готовили на протяжении 3 месяцев.Это большое произведение. Целый балет мы сделали на самую знаменитую вещь Аксакова. Я очень доволен, что это я сделал именно в Уфе. Потому что это именно здесь должно было появиться», - говорит художественный руководитель-главный балетмейстер театра «Кремлевский балет» Андрей Петров.Помимо хореографической идеи уфимскую публику поразила яркая сценография, костюмы и музыка. Звуковое оформление балета композитор Владимир Купцов сочинял на протяжении года.В постановке использовались и световые приемы. По мнению организаторов праздника, спектакль для семейного просмотра прочно войдет в программу театра оперы и балета. Тем более, что зрителям такая интерпретация известной сказки пришлась по душе.Мировая премьера балета "Аленький цветочек" - это лишь часть ежегодного аксаковского праздника. В нашей республике он проводится уже в 27 раз. Причем, одновременно в разных уголках нашей республики. Память о выдающемся писателе, общественном деятеле, талантливом политике чтут и помнят. На Пушкинской аллее состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Сергея Аксакова.Спектакль "Аленький цветочек" прошел при полном аншлаге. В следующий раз артисты выйдут на подмостки 12 ноября. Билеты в массе своей уже выкуплены, что говорит о несомненном интересе уфимской публики к творчеству писателя Аксакова.