Спектакль "Аленький цветочек" прошел при полном аншлаге

Конец сентября - это время традиционного проведения 27 Международного Аксаковского праздника. На этот раз программу фестиваля украсила премьера балета по одноименной сказке Сергея Тимофеевича Аксакова "Аленький цветочек". Спектакль оценили сотни уфимцев и гостей столицы.С первых минут балета "Аленький цветочек" зрители словно переместились в русскую старину. Яркие декорации, костюмы артистов, музыка - все напоминает о мире сказочника Аксакова. Постановку спектакля танцоры Башкирского театра оперы и балета совместно с художественным руководителем-главным балетмейстером театра "Кремлевский балет" Андреем Петровым готовили на протяжении 3 месяцев.
«Нам очень повезло, что у Андрея Борисовича, художественного руководителя театра «Кремлевский балет» за три месяца подготовил с нуля всю хореографию балета. Наши цеха смогли приготовить декорации, костюмы пошить, и свет мы успели поставить. То несть сложилось благоприятным образом», - комментирует генеральный директор Башкирского Государственного театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов.
«Особо радует в этих праздниках то, что мы стараемся молодому поколению привить то наследие, которое оставила семья Аксаковых в нашем городе, в творчестве России и конечно это все передать будущим поколениям. Без прошлого, нет будущего», - рассказывает председатель Горсовета ГО Уфы Валерий Трофимов.