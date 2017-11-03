Съёмочная группа «Всей Уфы» посетила музей Сталина

В день столетия октябрьской революции в Уфе вспоминали не только вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, но и ближайшего продолжателя его дела - Иосифа Сталина. Он ведь тоже был революционером прежде, чем стал генералиссимусом. Наша съёмочная группа посетила музей Сталина и узнала там ряд небезынтересных вещей.





7 ноября

Можно сказать именно с этого бюста началась история уфимского музея Сталина. На момент открытия экспонатов здесь было мало, теперь же каждый сантиметр этого помещения словно пропитан духом отца народов. Уфимские хранители истории до сих пор продолжают приносить сюда атрибуты генералиссимуса и его эпохи.Плетенный портрет здесь появился три года назад. Любитель творчества трепетно относился к истории и к самому революционеру. К слову, именно Сталин, находясь в 1919 году в должности народного комиссара по делам национальностей, подписал указ о создании Башкортостана. Об этом и о многих других фактах из жизни генералиссимуса можно узнать в библиотеке музея. Книг здесь более чем достаточно.Где рос, как учился и что сделал для страны. Тут представлен весь жизненный путь Сталина. Портреты, скульптуры маленькие и большие, фотографии, брошюры, плакаты, газеты. Среди экспонатов - и знамена, медали, значки, посуда того времени. Интересно, что все это - оригинальные вещи. Хотя бы один подобный предмет наверняка лежал в доме у наших родителей, дедов и прадедов, а теперь увидеть их можно разве что тут или по телевизору.В своё время Сталин хотел построить музей всех народов. Воплотить мечту в жизнь не удалось. Несколько десятилетий спустся уфимец придумал макет такого здания и принес в этот музей. Генералиссимус - личность неоднозначная, но живут сегодня и те люди, для которых он остается вождем и гениальным руководителем.