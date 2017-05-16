Уфа стала мировой столицей балета

В столице Башкортостана открылся XXI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. Ежегодный съезд зарекомендовал себя как крупнейший балетный форум и получил широкую известность, как в России, так и за рубежом.



В дополнительном представлении этот фестиваль не нуждается. Присутствующие и не только прекрасно знают — масштаб у фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева большой, впрочем, как и его история.





«Долгожители — это те спектакли, которые действительно настоящие, которые нужны людям, которые качественные. Надеемся, что, так же как 7-летний Нуреев увидел этот спектакль и в нем загорелось желание стать артистом балета, в ваших сердцах останется теплое воспоминание об этом спектакле и обо всем фестивале балетного искусства», - говорит главный балетмейстер БТОиБ Леонора Куватова.

Он начинается уже в 21 раз. И как всегда по-новому. Сегодня на сцене национальная классика — «Журавлиная песнь». Первый башкирский балет, выдержавший испытания временем. Однако в этот раз он презентуется в новой сценографической версии.





«Было интересно работать над «Журавлиной песнью». У меня отец художник, я помню давние постановки. Решил по-своему это сделать», - говорит главный художник БТОиБ Рифхат Арсланов.

Праздник балета был учрежден в 1993 году по инициативе выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича. В честь его 90-летия и посвящен ныне открывшийся съезд.





«Нам очень приятно в этот торжественный день приветствовать вас. Очень рады, что среди наших зрителей ветераны нашего балета. Благодаря ним сохранена история легендарного балета «Журавлиная песнь»», - подчеркнул директор БТОиБ Ильмар Альмухаметов.

В XXI Международном фестивале балетного искусства имени Рудольфа Нуреева примут участие выдающиеся танцовщики России и зарубежья. В их числе приглашённые солисты Парижской оперы, Балета Сан-Франциско, а также многие другие. Завершится же фестиваль 2 июня.







Рафаэль Хакимов

24 мая