Уфа станет центром культурной жизни России

На этой неделе в Уфе пройдет фестиваль искусств "Сердце Евразии".

Старт был дан 12 июня, на площади Ленина. Там состоялся международный фестиваль национальных культур. С четверга концерты в формате оpen air будут проводиться в уфимском амфитеатре. Зрителям будет представлена "Симфоническая ночь", республиканский праздник-шествие национального костюма народов Башкортостана, "Этноночь", выступление фольклорного ансамбля "Мирас" и "Курайфест".





«Если кому-то говорит что-нибудь название группы «Deep forest», лидер этой музыкальной группы приезжает сюда, чтобы поучаствовать в нашем фестивале, посмотреть на него и встретиться с нашими этническими музыкантами, кураистами, думбристами. Он заинтересован в том, чтобы создать в синтезе с нашими музыкантами новые композиции, которые он будет презентовать по всему миру», - говорит директор фестиваля искусств "Сердце Евразии" Айдар Зубайдуллин.

13 июня