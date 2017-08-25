Уфимка победила в конкурсе крупнейшего сообщества геймеров страны IGM

На суд жюри девушка представила собственноручно сделанную броню рыцаря компьютерной игры "Герои меча и магии". Сколько времени, сил и денег ушло на костюм узнавала наша съемочная группа.

Паладин - рыцарь, фанатично преданный какому-то делу или человеку. Его образ воплощен в компьютерной игре "Герои меча и магии". Для Полины Вишневской он как символ детства. Будучи маленькой девочкой она, что называется, резалась в игру, но даже не представляла, что броню любимого персонажа в будущем примерит на себя. Примечательно, образ заклятого воина девушка создала в одиночку за полтора месяца.





«Я начинала с коленей. Это самая сложная часть, насколько они должны быть подвижными, они гнутся как угодно. В этом костюме я могу хоть сесть на шпагат, тут хитрая конструкция за счет чего это происходит. Материал называется ева фоам. Это специальный материал для косплееров, для тех, кто делает косплей своими руками, кравтит что-то. По сути это тоже, что-то вроде очень плотного туристического коврика, вроде того. Только он при нагревании принимает необходимую форму и в ней же и остается», - рассказывает Полина Вишневская.



Конструкция хитрая и непростая. Первым делом Полине было необходимо выкроить все детали. Для этого девушка обматывалась пищевой пленкой и поверх полосами клеила малярный скотч. Затем на себе она отмечала важные стыки и границы. Создание такое наряда для уфимки далеко не эксперимент. Год назад мы снимали сюжет о ее первом косплее. Тогда костюм весил 15 килограмм. Учитывая прежний не совсем удачный опыт, для новой брони она использовала более легкий и прочный материал.



На материалы она потратила около 15 тысяч рублей, но как сама признается, на любимое дело никаких денег не жалко. Схемы для сборки Полина не использовала. В помощь у нее была лишь одна картинка Паладина из игры. Таким образом, все детали девушка подстраивала под себя. Если прошлый доспех был неудобным, то в этом уфимка свободно двигается и зимой даже планирует проехаться в нем на лыжах. К слову, образ эпатажного сноубортрадиста в костюме воительницы она на себе примеряла.



О конкурсе от крупнейшего сообщества геймеров России IGM Полина узнала в последний день приема заявок. В этот момент она была на командировке в Нефтекамске. По прибытию в Уфу, а это уже была ночь, девушка на ходу начала придумывать идею оригинального снимка для конкурса. Гуру косплея любит верховую езду, а потому решила сфотографироваться на лошади. Самое лучшее освещение в это время суток нашла только на заправке недалеко от конюшни.



Итог стараний - первое место в престижном конкурсе, а в подарок - седьмой айфон. Кроме того с новой броней Полина успела слетать в Санкт-Петербург на косплей фестиваль и на конкурс в Самаре, где стала триумфатором. Длинный деревянный меч Паладина девушка брала собой. Специально для его перевозки молодой человек Полины сделал футляр.



И как это не странно, но бурная творческая деятельность не мешает Полине зарабатывать деньги. Девушка руководит юридической компанией, возглавляет гильдию медиаторов республики и воплощает в жизнь ряд бизнес-проектов. Коспей для уфимки способ самовыражения и невероятно приятное времяпрепровождение.







28 августа