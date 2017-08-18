Уфимские школьники и их родители успешно выступили на международном конкурсе-фестивале "Морская волна"

Семья Перминовых из Уфы занимается танцами всей семьей. Дмитрий, Ольга и их дочь Арина посещают танцевальную студию только один год. Но успели показать высокие результаты. Этим летом с творческим коллективом, состоящим из детей от 5 до 9 лет и их родителей, они выступили на международном фестивале "Морская волна", который проходил в Туапсе.



Среди двухсот творческих коллективов со всех уголков России и стран СНГ уфимские дети заняли первое место. Ребята признаются, что участвовать в таком конкурсе им очень понравилось.



Поддержать своих детей на сцене вызвались их родители. Папы и мамы представили на суд жюри зажигательный танец. Хотя времени на репетиции был всего месяц, взрослые не ударили в грязь лицом, а получили гран-при конкурса.



Участники конкурса отмечают, что в успехе уфимской команды большая заслуга хореографа Алены Алексеевой. Девушка с удовольствием занимается как с детьми, так и взрослыми.



Несомненно такие фестивали сплачивают взрослых и их детей. По словам участников, время, проведенное на репетициях, раскрывает в каждом из них новые стороны.



Помимо положительных эмоций, полученных во время фестиваля, и взрослые, и дети обрели новых друзей. В конкурсе принимали участие около 3 тысяч человек.



А сейчас уфимские школьники и их родители начали репетировать новые танцевальные номера. Они намерены продолжить участвовать в различных конкурсах и фестивалях. Благодаря таким активным уфимцам наш город может стать настоящей танцевальной столицей.

24 августа