Башкирский государственный театр оперы и балета завершает свой 79-ый театральный сезон. В честь этого события уфимцам представили премьеру оперы "Искатели жемчуга".

Произведение было написано в 1863 году. Опера Жоржа Бизе редко ставится на сцене. Постановка "Искателей жемчуга" в Башкирском государственном театре оперы и балета четвертая в истории России. Такая уникальность спектакля придает дополнительного волнения, признается режиссер-постановщик.





«Волнение, конечно, присутствует. Потому что для меня этот материал был не самый известный и чтобы сделать это для зрителей интересно и красиво над этим надо было очень сильно подумать, долго мы с художником-постановщиком находили какие-то сценографические решения искали, с художником по костюмам, чтобы это была традиционная в хорошем смысле этого постановка», - признается режиссер-постановщик спектакля Павел Сорокин.

Сюжет оперы лирический. В основу лег классический любовный треугольник. Действие спектакля "Искатели жемчуга" происходит в экзотическом месте, на острове Цейлон. Театр оперы и балета ждет всех желающих.







Дамир Вахитов

22 июня