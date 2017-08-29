Уфимцы преобразили один из дворов по улице Заки Валиди

Это один из этапов производства материала для нанесения граффити. Основой служит акриловая краска, в которую с помощью дозатора добавляется колер. После раствор помещается в специальное оборудование. Там происходит размешивание получившейся массы.



Теперь краска готова к использованию. Надо только доставить ее художнику. После этого Гуру уфимского граффити Артуру Фазылову остается лишь перенести раствор в краскопульт. Всего для рисунка на гараже понадобится 20 литров такого колера, поскольку изображение большое.





«Здесь изображена рука с валиком, которая проводит линию по стене. Особенность данной работы в том, что угол на стыке двух стен представлен таким образом, чтобы валик казался объемным, чтобы создавалась некая оптическая иллюзия», - говорит художник Артур Фазылов.



Во всю стену тут красуется пословица «Не место красит человека, а человек красит место». Для уфимцев она может послужить руководством к действию, считают авторы проекта. По их мнению, сделать жизнь ярче может абсолютно каждый. Для этого достаточно просто выйти во двор и дать волю своей фантазии.



На одном только граффити активисты не остановились. Преображение коснулось парковки, газона и зеленых насаждений. Во двор завезли камаз чернозема, на деревья нанесли защитную краску от вредных насекомых. На все работы ушло около 70 тысяч рублей.



Граффити планируется завершить уже послезавтра. Работы же по благоустройству не прекратятся здесь никогда, обещают активисты. Красота не вечна, поддерживать ее состояние необходимо всегда. Общественники призывают уфимцев беречь территорию. Не исключено, что общими усилиями двор станет уфимской достопримечательностью.



Гульнара Ситдикова

30 августа