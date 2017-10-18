Уфимцы смогут окунуться в мир фантазий или погрузиться в другую реальность

Окунуться в мир фантазий или погрузиться в другую реальность. Под такой эгидой в Уфе открывает свои двери художественная выставка в галере «Урал».

24 октября

Экспрессия, буйство красок, полёт фантазии - это всё про выставку Ансара Гайсина. Источники вдохновения автора - книги, хорошая музыка и эзотерика.Предпочтение художник отдаёт не только натюрморту, но и абстрактной живописи. Его картины, которые представлены на выставке, написаны масляными красками, а вместо кисти специальная лопатка - мастихин.В зале по соседству расположились декоративные пано и другого художника - Глеба Соловьёва. Работы, представленные в экспозиции, созданы по мотивам эпоса Джона Толкина. "Сильмариллион" - предыстория "Властелина колец". На полотнах - геральдические символы и войсковые эмблемы Империи Нуменор.Авторы и организаторы надеются, что картины тронут сердце каждого зрителя. Официальное открытие выставки состоится уже завтра и продлится до 13 ноября. Вход бесплатный.