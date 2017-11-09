«Вообще когда я смотрю критерии кастингов, то я очень расстраиваюсь, потому что вижу там примерно одинаковые требования: черные волосы, карие глаза, смуглая кожа. Я понимаю, что так примерно и выглядят башкирки, но я-то знаю, что я тоже башкирка и обычно в такие критерии я не попадаю. Когда я увидела этот проект, я очень обрадовалась и подумала: "Почему бы не поучаствовать?", ведь, кажется, судьба дала мне шанс», - рассказывает участница проекта «Light Bashkorts» Айсылу Байкова.

«Сложилось мнение, что это смуглый народ, темноглазые, темноволосые. На самом деле - это не так. Мы решили показать, что современный тип внешности башкир является таким же, каким был раньше», - говорит соорганизатор проекта «Light Bashkorts» Азат Мухамедьянов.

«В исторической науке данный феномен описан как экспансия тюркских народов из ЮС на Запад. Поток генов из ЮС затронул, большей части, Южные района РБ, в центральных горно-лесных районах и на севере республики автохтонный компонент сохранился лучше. Когда голубоглазый блондин говорит на чистом башкирском языке, это многих удивляет», - комментирует пресс-секретарь Института стратегических исследований РБ Газиз Юсупов.

13 ноября

Уфимцы создали фотопроект «Light Bashkorts», который расширяет представление о внешности башкир. Моделями их снимков стали коренные жители региона со светлыми волосами и глазами. Цель активистов - доказать всем, что представители национальности не всегда смуглые люди со среднеазиатской или монголоидной внешностью.Фраза на национальном языке звучит из уст, как кажется на первый взгляд, русской девушки. На самом деле светловолосая Айсылу Байкова - коренная башкирка. Более того - любовь к национальности впитала, что называется, с молоком матери. В ее семье стараются больше говорить на родном языке и следовать народным традициям. Желание участвовать в проекте «Light Bashkorts» породила в Айсылу внешность.Айсылу повезло. Количество желающих появиться на фотографиях проекта перевалило за шесть сотен человек. Авторы «Light Bashkorts» отобрали 30 уроженцев республики. Причем некоторые из них ради фотосессии приехали из других городов страны. К примеру, Рабика Янгазина специально на съемку прибыла из Москвы. Интересно, что съемка длилась целый день, поскольку важно было продумать всё до мельчайших деталей.Башкирское ДНК своих моделей авторы проекта решили подчеркнуть внешними атрибутами. Так, можно заметить, что фотографии пестрят яркими красками народных костюмов. Их в съемочном процессе было использовано около 20 штук. И для большей наглядности выставочный зал оформлен в духе башкирского колорита.Проектом авторы стремятся разрушить стереотипы о внешности башкир. Многие считают, что представители национальности не могут иметь светлые глаза, волосы и кожу. На самом деле башкирский народ не однороден, говорит соорганизатор «Light Bashkorts» Азат Мухамедьянов.Узнав о проекте, сотрудник института региональных исследований Урал Юнусбаев даже провел собственный анализ генофонда башкир. В своей статье он пишет, что этнос включает уральский и южно-сибирский фенотип. Ко вторым относятся люди смуглые, кареглазые и со среднеазиатской внешностью. А носители уральских генов выглядят так, как все представители племен, живших на Южном Урале в начале нашей эры.Задумка заинтересовала и другого ученого, Урала Юнусова. Он предлагает расширить проект и провести ту же процедуру со всеми этносами в нашей республике. Получит ли идея продолжение пока неизвестно. Зато посмотреть на носителей уральских генов уфимцы могут в башкирской юрте этнопарка «Ватан» до 20 ноября.