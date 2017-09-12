В Башкирском кукольном театре ожидается новая постановка

«Для школьников мы акценты немножко сдвинем. Будет более познавательного характера. А для обычного зрителя более развлекательного характера, более такого зрелищного характера спектакль готовим, это у нас 16 сентября», - говорит режиссер спектакля «Семь чудесных пожеланий» Альберт Имамутдинов.

«Спектакль очень сложный, мы работаем достаточно давно над ним. Очень много танцев, очень много переодеваний, очень много каких-то трюков и необычных сцен. Поэтому работа очень большая и сложная», - рассказывает актриса Башкирского кукольного театра Диля Муллабаева.

13 сентября

В чем сила знаний? На этот вопрос ищут ответы герои новой постановки кукольного театра "Семь чудесных пожеланий" - школьники Ямиля и Петя. Они отправляются за книгой мудрости, по пути преодолевая разные препятствия. Чем закончится это приключение?Народная мудрость - основа спектакля "Семь чудесных пожеланий". В постановке будут звучать пословицы на двух языках. Но на премьере зрителей ждет облегченная версия, в которой будет минимальное количество слов на башкирском, так как в этот день рассчитывают на более широкую аудиторию. Позже, для школьников, изучающих этот язык, покажут полный вариант.Главные герои спектакля-квеста отправляются на поиски книги Мудрости, преодолевая на своем пути испытания. В конечном итоге ребята узнают, что кладезь знаний в них самих. Лейтмотив путешествия мальчика Пети и девочки Ямили - дружба народов. Это третья постановка кукольного театра в поддержку программы по изучению, развитию и сохранению языков, на которых говорят в республике.В поисках заветной книги ребята ныряют в водную глубь, летят к звездам, блуждают в дремучем лесу. Особый колорит их приключениям придает световое сопровождение. Еще одна изюминка "Семи чудесных пожеланий" - переплетение музыкальных мотивов.В спектакле очень много музыкального сопровождения - песен и танцев. Чтобы артисты выполняли все элементы синхронно, каждый из них оттачивается до совершенства. Поэтому прогоны здесь проходят несколько раз в день. Ведь премьера уже на носу.А что получится из этого эксперимента, уфимцы увидят в эту субботу. Премьера спектакля состоится 16 сентября.