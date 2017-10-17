В честь дня рождения Мустая Карима в Уфе состоялся концерт

Почтить память Мустафы Сафича приехали известные российские артисты, политики и деятели искусства.

«Мне жизнь подарила счастье общения с этим великим гражданином Башкортостана. Передо мной сказали, что его стихи - радость в доме Уфы, Башкортостана, но не совсем я согласен: это радость в нашем общем доме – России, в мире. Тех, кто читает произведения Мустая Карима», - говорит советский и российский певец, музыкально-общественный деятель, депутат Госдумы федерального собрания РФ Иосиф Кобзон.

«Нам, уфимцам, повезло быть земляками великого поэта. В нашем городе рождались произведения, которые стали культурным и духовным достоянием России. Нашли путь к сердцам читателей разных поколений», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

20 октября

В сквер имени Мустая Карима пришли сотни уфимцев и гостей столицы, чтобы почтить память народного поэта Башкортостана. И хотя на улице достаточно холодно и временами идет дождь со снегом, людей это не пугает.Горожане и почетные гости столицы возложили цветы к памятнику поэта. Народные артисты Советского Союза Иосиф Кобзон и Гюлли Мубарякова, лауреат международных конкурсов вокального искусства Аскар Абдразаков, представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой почтили память Мустафы Сафича.Значимость башкирского поэта в культуре и литературе малой родины, страны и мира в целом, трудно недооценить. Собравшиеся поделились воспоминаниями о Мустае Кариме.Мустай Карим внес весомый вклад в мировую литературу. Его произведения переведены на десятки языков. В своих книгах Мустафа Сафич рассказывал о жизни. Именно поэтому он стал понятен и близок каждому человеку, независимо от возраста, профессии и вероисповедания.В этом году Мустаю Кариму исполнилось бы 98 лет. Память о великом поэте жива и будет жить в сердцах многих людей.