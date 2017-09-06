В Доме культуры "Ядкарь" нашли 3 альбома фотографий, где запечатлены яркие моменты жителей Нижегородки

В Доме культуры "Ядкарь" уникальная находка - целых три альбома фотографий, где запечатлены яркие моменты жителей Нижегородки.



«Искусство принадлежит народу», - гласит альбом со старинными фотографиями полувековой давности. Эти снимки хранят историю нескольких поколений. Из них можно узнать как пели, танцевали и в целом культурно проводили время жители далёкого СССР.



Например, эта фотография датируется примерно 60 годом прошлого века. Еще юные жители Нижегородки выступают на сцене местного клуба. Сегодня он именуется как Дом культуры "Ядкарь", и на его сцене школьницы младших классов исполняют колоритный "Нигирийский танец". Это лишь один из 200 снимков, найденных здесь совсем недавно.





«Буквально в прошлом месяце я убиралась в шкафах, и вот на старых антресолях нашла вот эти 3 альбома. Приятно была удивлена. Это с вами наша история. Просматривая эти фотографии, я вижу народ был счастлив. Всё это происходило от чистого сердца, от души», - рассказывает сотрудница Дома культуры «Ядкарь» Дана Ризванова.



Для Даны Ризвановой это больше, чем просто фотоальбом. Она считает, что фотографии представляют большую ценность. Не материальную, а духовную.



Свою находку - три альбома ценных воспоминаний, девушка отсканировала и создала электронный аналог в социальных сетях, чтобы найти тех, кто запечатлен на снимках.



Девушка уверена, что для жителей Нижегородки и уфимцев снимки станут семейной реликвией, которой до этого момента не было в их фотоальбомах. Посмотреть фотографии можно в доме культуры "Ядкарь".



Анастасия Платонова

12 сентября