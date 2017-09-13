В галерее "Мирас" открылась выставка Бориса Самосюка

На открытии экспозиции в Уфе присутствовали коллеги по цеху, родственники, ученики художника и просто неравнодушные ценители его творчества.

Экспозиция "Путешествие во времени" в галерее "Мирас" стала для художника юбилейной. Работы собранные в этой выставке наталкивают зрителей на вопросы о жизни и смерти, о собственном мироощущении, а некоторые заставляют задуматься над этапами духовного развития человека.



Работы Уфимского художника выставлялись во многих картинных галереях мира. Тему мифологии и религии в своих работах Борис Алеексеевич затронул ещё в конце 80-х годов прошлого века. На Уфимской выставке представлены как самые первые картины , так и совсем свежие работы.





«Выставки проходят у него не так часто, но, по большому счету, те темы, которые здесь представлены они вполне все раскрывают. Лично мне этого достаточно, я считаю выставку полноценной и многогранной, раскрывающей все стороны творчества Бориса Алексеевича», - говорит посетительница выставки Лида Козлова.

Познакомиться с творчеством художника, а возможно, и лично встретиться с Борисом Алексеевичем могут все желающие. Выставка в галерее «Мирас» продлится до 14 октября.







Дамир Вахитов

20 сентября