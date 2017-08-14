В Государственном академическом русском драматическом театре готовят премьеру семейного мюзикла по мотивам сказки Андерсена «Дюймовочка»

По сообщению пресс-центра Министерства РБ, в октябре этого года Государственный академический русский драматический театр представит уфимцам грандиозную премьеру – семейный мюзикл «Дюймовочка и Принц» Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна по мотивам известной детской сказки «Андерсена «Дюймовочка».

О премьере нового мюзикла «Дюймовочка» на прошедшей в Уфе пресс-конференции рассказали заслуженный деятель искусств РФ, композитор Ким Брейтбург (Москва), музыкальный руководитель постановки Валерия Брейтбург (Москва), режиссер-постановщик Анастасия Гриненко (Минск) и хореограф-постановщик Дмитрий Якубович.

Ким и Валерия Брейтбург в Уфе не впервые. Уфимцам очень хорошо знакомы эти имена, ведь их мюзикл «Голубая Камея» в постановке Михаила Рабиновича с большим успехом идет на сцене Русдрамы уже на протяжении восьми лет. Также на сцене уфимского театра идет детский спектакль Кима Брейтбурга «Снежная королева».

«Новая премьера по сказке Андерсена – первый спектакль в Уфе, который рассчитан больше на семейное посещение. Постановка многослойна по своему содержанию. И взрослые, и дети найдут в ней что-что свое», – рассказал Ким Александрович.

«Эта постановка имеет множество стилистических особенностей. Здесь особый музыкальный язык, в том числе и пластический. Перед актерами стоит трудная задача, однако приятно, что коллектив с большим удовольствием идет на такие эксперименты», – прокомментировала Анастасия Анатольевна.

Анастасия Гриненко подчеркнула, что зрителям будет показана не столько история маленькой и хрупкой Дюймовочки, сколько история любви Дюймовочки и Принца, история о мечте.

Отметим, что весной этого года проходил кастинг подбора актеров на главные роли. И стоит сказать, что постановщики отобрали довольно молодых исполнителей: Дюймовочкам, как заметили постановщики, 16 и 20 лет.

Музыкальный руководитель Валерия Брейтбург поделилась своей любовью к труппе русского театра. Она также пояснила, что, несмотря на то, что к профессиональным актерам присоединились совсем еще молодые ребята, не имеющие актерского образования, постановщики помогают им осваивать курс актерского, исполнительского мастерства.

Как стало известно, в одном составе будет задействовано около 35 актеров. Каждый актер будет исполнителем сразу нескольких ролей.

На пресс-конференции спикеры также рассказали художественном оформлении спектакля, которое будет подчеркивать весь масштаб постановки.

«Мы перепробовали множество вариантов художественного оформления. В конечном итоге остановились только на третьем варианте художника-постановщика. Я считаю, что волшебство театра в декорациях», – говорит Ким Александрович.

Масштабное, феерическое шоу с яркими, завораживающими костюмами, волшебной сценографией и блистательной хореографией – вот, что увидят зрители к открытию нового театрального сезона. Более 20 запоминающихся арий обещают стать настоящими хитами, которые захочется слушать снова и снова.

23 августа