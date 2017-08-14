В Государственном академическом русском драматическом театре готовят премьеру семейного мюзикла по мотивам сказки Андерсена «Дюймовочка»

По сообщению пресс-центра Министерства РБ, в октябре этого года Государственный академический русский драматический театр представит уфимцам грандиозную премьеру – семейный мюзикл «Дюймовочка и Принц» Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна по мотивам известной детской сказки «Андерсена «Дюймовочка».
О премьере нового мюзикла «Дюймовочка» на прошедшей в Уфе пресс-конференции рассказали заслуженный деятель искусств РФ, композитор Ким Брейтбург (Москва), музыкальный руководитель постановки Валерия Брейтбург (Москва), режиссер-постановщик Анастасия Гриненко (Минск) и хореограф-постановщик Дмитрий Якубович.
Ким и Валерия Брейтбург в Уфе не впервые. Уфимцам очень хорошо знакомы эти имена, ведь их мюзикл «Голубая Камея» в постановке Михаила Рабиновича с большим успехом идет на сцене Русдрамы уже на протяжении восьми лет. Также на сцене уфимского театра идет детский спектакль Кима Брейтбурга «Снежная королева».
Анастасия Гриненко подчеркнула, что зрителям будет показана не столько история маленькой и хрупкой Дюймовочки, сколько история любви Дюймовочки и Принца, история о мечте.
«Новая премьера по сказке Андерсена – первый спектакль в Уфе, который рассчитан больше на семейное посещение. Постановка многослойна по своему содержанию. И взрослые, и дети найдут в ней что-что свое», – рассказал Ким Александрович.
«Эта постановка имеет множество стилистических особенностей. Здесь особый музыкальный язык, в том числе и пластический. Перед актерами стоит трудная задача, однако приятно, что коллектив с большим удовольствием идет на такие эксперименты», – прокомментировала Анастасия Анатольевна.
Отметим, что весной этого года проходил кастинг подбора актеров на главные роли. И стоит сказать, что постановщики отобрали довольно молодых исполнителей: Дюймовочкам, как заметили постановщики, 16 и 20 лет.
Музыкальный руководитель Валерия Брейтбург поделилась своей любовью к труппе русского театра. Она также пояснила, что, несмотря на то, что к профессиональным актерам присоединились совсем еще молодые ребята, не имеющие актерского образования, постановщики помогают им осваивать курс актерского, исполнительского мастерства.
Как стало известно, в одном составе будет задействовано около 35 актеров. Каждый актер будет исполнителем сразу нескольких ролей.
На пресс-конференции спикеры также рассказали художественном оформлении спектакля, которое будет подчеркивать весь масштаб постановки.
«Мы перепробовали множество вариантов художественного оформления. В конечном итоге остановились только на третьем варианте художника-постановщика. Я считаю, что волшебство театра в декорациях», – говорит Ким Александрович.
Масштабное, феерическое шоу с яркими, завораживающими костюмами, волшебной сценографией и блистательной хореографией – вот, что увидят зрители к открытию нового театрального сезона. Более 20 запоминающихся арий обещают стать настоящими хитами, которые захочется слушать снова и снова.