В Инорсе появится портрет размером в 17 этажей

На стене дома в микрорайоне Инорс наносится крупнейшее граффити с изображением бывшего директора завода «УМПО» Михаила Ферина. Масштабный проект приурочен к 110-летию со дня рождения легендарного руководителя предприятия.Такого жители Инорса в своем районе еще не видели. Теперь фасад местной высотки, из простой кирпичной кладки превращается в произведение искусства. Отныне, стену 17-этажного дома будет украшать портрет Михаила Ферина. Площадь рисунка больше 400 квадратных метров, высота - почти 30 метров. Граффити видно даже с соседних улиц. Масштаб проекта впечатляет не только горожан, но и авторов многочисленных настенных изображений.
«Этот проект отличается от наших предыдущих тем, что это огромный дом. Здесь, соответственно, очень большой расход краски и погодные условия неблагоприятствуют. Проект тяжелый, но мы справимся», - говорит художник проекта Олег Кайбышев.
«2017 год - юбилейный для завода и для первого директора Ферина, легендарного руководителя нашего предприятия. Задуман целый комплекс мероприятий и лишь часть этого комплекса - рисунок граффити. Почему граффити - потому что мы на волне в городе, это популярно», - рассказывает начальник сектора по связям с общественностью УМПО Анастасия Баринова.
«Самая главная фраза Ферина, которая находится на устах постоянно, как у руководства, так и рядовых работников - это «План превыше всего». Несмотря на то, что сейчас у нас пласк совершенно другой, плановая экономика ушла в прошлое, но заводской план по-прежнему во главе угла. И все беспрекословно должны его выполнять. Это один из заветов нашего величайшего директора», - комментирует ведущий специалист по связям с общественностью проектной группы УМПО Екатерина Кондратьева.