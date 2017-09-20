В Инорсе появится портрет размером в 17 этажей

На стене дома в микрорайоне Инорс наносится крупнейшее граффити с изображением бывшего директора завода «УМПО» Михаила Ферина. Масштабный проект приурочен к 110-летию со дня рождения легендарного руководителя предприятия.

«Этот проект отличается от наших предыдущих тем, что это огромный дом. Здесь, соответственно, очень большой расход краски и погодные условия неблагоприятствуют. Проект тяжелый, но мы справимся», - говорит художник проекта Олег Кайбышев.

«2017 год - юбилейный для завода и для первого директора Ферина, легендарного руководителя нашего предприятия. Задуман целый комплекс мероприятий и лишь часть этого комплекса - рисунок граффити. Почему граффити - потому что мы на волне в городе, это популярно», - рассказывает начальник сектора по связям с общественностью УМПО Анастасия Баринова.

«Самая главная фраза Ферина, которая находится на устах постоянно, как у руководства, так и рядовых работников - это «План превыше всего». Несмотря на то, что сейчас у нас пласк совершенно другой, плановая экономика ушла в прошлое, но заводской план по-прежнему во главе угла. И все беспрекословно должны его выполнять. Это один из заветов нашего величайшего директора», - комментирует ведущий специалист по связям с общественностью проектной группы УМПО Екатерина Кондратьева.

26 сентября

Такого жители Инорса в своем районе еще не видели. Теперь фасад местной высотки, из простой кирпичной кладки превращается в произведение искусства. Отныне, стену 17-этажного дома будет украшать портрет Михаила Ферина. Площадь рисунка больше 400 квадратных метров, высота - почти 30 метров. Граффити видно даже с соседних улиц. Масштаб проекта впечатляет не только горожан, но и авторов многочисленных настенных изображений.Художники Олег Кайбышев и Олег Фазылов начали работать 15 сентября. Два дня они потратили только на то, чтобы нанести разметку будущего портрета. Красок же потратили столько, что даже не берутся подсчитывать общее количество. Главное в этом деле не цифры, а творчество - считают граффитисты. Такого же мнения придерживают и представители завода "УМПО".У руля Уфимского моторного Михаил Ферин был почти 30 лет. Свою трудовую деятельность он начал еще в далеком 1947 году. Уже в первые годы ему удалось перестроить работу завода. От поршневых двигателей сотрудники предприятия перешли к реактивным, позже наладился их серийный выпуск. Объемы производства росли не по дням, а по часам. Заветы легендарного директора здесь помнят по сей день.Создание в Инорсе портрета Ферина - это только первая ласточка в историческом ликбезе, который сотрудники УМПО намерены воплотить в жизнь в этом году. По их мнению - жители Инорса должны знать своих героев. Также планируется увековечить память Мушникова, Лесунова и других. А работа над этой частью микрорайона, можно сказать, только начинается.Эта часть города станет точкой притяжения жителей и гостей столицы. Как только портрет будет завершен, здесь начнутся работы по благоустройству прилегающей территории и разобьется сквер. Идея принадлежит застройщику ради максимально удобного доступа к будущему арт-объекту.Это не первый опыт создания масштабных граффити в нашем городе. Портреты Маршала Жукова, Натальи Ковшовой и Мусы Гареева радуют не только уфимцев: изображения героев давно разлетелись по социальным сетям. Михаил Ферин пополнит их ряды совсем скоро. Работу планируют завершить к 15 октября.