В малом зале союза художников открылась выставка

«Взгляд со двора» - выставка с таким названием открылась в малом зале союза художников. На ней представлены работы молодой художницы Гульназ Гилязетдиновой. Для девушки это первая экспозиция, а потому очень значимая.

Обычные на первый взгляд вещи, встречающиеся в сельском быту: сломанные вилы, старая изгородь, стог сена вдохновили Гульназ Гилязетдинову на создание картин. Художница призналась, что сюжеты для новых работ она находит в своем дворе, в своей деревне. Вот, к примеру, "Возвращение". Эпизод, который художница увидела из окна.







«Моя первая работа, я ее писала из окна - это такой маленький этюд писала, а потом смотрю, и решила перенести ее на большой формат. И потом дальше я решила развивать эти темы», - говорит художница Гульназ Гилязетдинова.



Всего на выставке представлено 15 работ, посвященных сельской тематике. Эксперты говорят, что все картины несут в себе глубокую философию и понимание собственных корней. Простые сюжеты будут близки каждому посетителю выставки.





«Особенность данной выставки состоит в том, что художница Гульназ Гилязетдинова, несмотря на свою молодость, очень глубоко чувствует глубокие пласты культуры», - комментирует заведующая выставочным залом союза художников Регина Утарбаева.



Пожалуй, самый желанный гость и главный критик на выставке - это Зиля Гилязетдинова, мама Гульназ.



Увидеть жизнь одной из деревень в Бураевском районе глазами Гульназ можно в малом выставочном зале союза художников до 21 октября.



Дана Ризванова

5 октября