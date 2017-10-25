В Молодёжном театре покажут спектакль «Самоубийца»

На подмостках Молодежного театра имени Мустая Карима кипит работа. Отрабатываются движения, фразы и реплики. Уже завтра здесь состоится премьера новой постановки по пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца». Название хоть и страшное, но на деле этот спектакль – комедийная история, которая не раз заставит улыбнуться уфимского зрителя.





«Самоубийца» - пьеса Николая Эрдмана, написана в 1928 году. При жизни автора она не печаталась и не ставилась в театре. Произведение смело можно называть комедией абсурда. Проснувшись среди ночи от привидевшейся во сне колбасы, главный герой поднимает жену и за считанные минуты ночная побудка перерастает в ссору.



Главный герой живёт с женой и тещей в коммунальной квартире. Он не работает, и мысль об иждивенчестве его угнетает. Поссорившись с женой из-за ливерной колбасы, он решает покончить с собой. Родственники и соседи отговаривают его, однако многим его самоубийство оказывается на руку. В спектакле "Самоубийца" главную мужскую роль - Семёна Семёновича Подсекальникова исполняет актёр Евгений Лопатин. Режиссер-постановщик спектакля – Мусалим Кульбаев. Смерть в этом спектакле – не естественный исход жизни, а порождённый обществом страшный механизм. Премьера спектакля состоится в грядущие выходные 28 и 29 октября на сцене Молодежного театра.





27 октября