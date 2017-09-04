В Мультимедийном историческом парке Уфы книги сами рассказывают и показывают

Книги сами рассказывают и показывают, как в сказке. Таких книг в Уфе в Мультимедийном историческом парке 19 штук. Одна из них - эпос "Урал Батыр". Она вызывает особый интерес посетителей. Впрочем, это не удивительно. Ведь задача парка показать и рассказать доступно о самом важном.С того момента, как мультимедийный парк на ВДНХ открылся и начал свою активную деятельность, все 900 единиц составляющей его техники работают исправно с утра и до вечера. Вот, к примеру, мультимедийные книги, в парке их 19 - в двух залах, они задействованы в четырех экспозициях. Одна из книг посвящена знаменитому эпосу "Урал Батыр", который озвучен на трех языках.
«Даже иностранец, который хочет ознакомиться с легендарным эпосом «Урал Батыр» может это сделать комфортно, а еще эта книга частично озвучена на башкирском языке. У нас все уникальное оборудование наверху, мы видим как переворачивается страница и звук уже меняется. Спрашивают, как это устроено, если маленькие дети верят в чудо, то постарше дети ищут откуда этот звук, куда все спрятано», - говорит специалист по связям с общественностью мультимедийного исторического парка Андрей Лукъянцев.