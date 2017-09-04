В Мультимедийном историческом парке Уфы книги сами рассказывают и показывают

Книги сами рассказывают и показывают, как в сказке. Таких книг в Уфе в Мультимедийном историческом парке 19 штук. Одна из них - эпос "Урал Батыр". Она вызывает особый интерес посетителей. Впрочем, это не удивительно. Ведь задача парка показать и рассказать доступно о самом важном.

«Даже иностранец, который хочет ознакомиться с легендарным эпосом «Урал Батыр» может это сделать комфортно, а еще эта книга частично озвучена на башкирском языке. У нас все уникальное оборудование наверху, мы видим как переворачивается страница и звук уже меняется. Спрашивают, как это устроено, если маленькие дети верят в чудо, то постарше дети ищут откуда этот звук, куда все спрятано», - говорит специалист по связям с общественностью мультимедийного исторического парка Андрей Лукъянцев.

12 сентября

С того момента, как мультимедийный парк на ВДНХ открылся и начал свою активную деятельность, все 900 единиц составляющей его техники работают исправно с утра и до вечера. Вот, к примеру, мультимедийные книги, в парке их 19 - в двух залах, они задействованы в четырех экспозициях. Одна из книг посвящена знаменитому эпосу "Урал Батыр", который озвучен на трех языках.Первое впечатление от этой книги вряд ли можно назвать сильным. Разве что формат поражает - она очень большая. Но стоит ее открыть, и тут начинаются чудеса. Изначально пустые страницы наполняются жизнью.Естественно, что посетители помимо самой информации, которая окружает их буквально со всех сторон, очень интересуются и тем техническими аспектами парка.Этот живой учебник истории расположен на семи тысячах квадратных метров. Он предлагает весьма обширную информацию. Посетители, пришедшие в парк впервые - устают уже через час, полтора. Поэтому с историей лучше знакомиться дозированно, изучая именно тот период, который сейчас нужен и интересен.А это интеррактивный монитор - тач скрин, он работает по принципу терминалов в магазинах и в банках. К примеру, на этом можно детально рассмотреть детально жилую обстановку жителя страны советов.Погрузиться в историческую реальность с головой - вот задача этого парка. Посещение его, конечно, не для ленивых. А для тех, кому действительно интересно узнать историю своей страны от Рюрика до сегодняшнего дня.