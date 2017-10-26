В музее имени Нестерова открылась выставка «Искусство Китая»

У жителей столицы появилась уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Китая, не выезжая из города. В музее имени Нестерова впервые свои двери открыла выставка «Искусство Китая».

31 октября

Скульптура, живопись, расписная эмаль, резьба по дереву, камню и кости. Около сотни экспонатов передают через века культуру, обычаи и традиции Китая.В Древнем Китае девочкам начинали бинтовать ноги с 4-летнего возраста. От размера ступни зависел престиж будущей невесты. Об истоках такого загадочного обычая ходят легенды, а сама традиция прожила 10 веков.Выставка открылась совсем недавно, но уже привлекает большую аудиторию. Среди заинтересованных как дети, так взрослые - ценители искусства и те, кто связал свою профессиональную деятельность с этой страной.Живопись — бесценное сокровище китайской нации и важная часть традиционной культуры, но не единственная. Узнать подробнее обо всех особенностях Поднебесной можно будет в течение месяца в национальном музее имени Нестерова.