В национальном музее республики появились зарубежные экспонаты

«Красоты Ирана» - под таким названием в национальном музее открылась фотовыставка. Экспонаты с многовековой историей в Уфе представлены впервые.

Фотовыставка объединяет серию работ, раскрывающих историко-культурное наследие Ирана: традиционные и этнографические искусства, природное разнообразие, архитектуру, в том числе и исторические памятники, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экспонаты музеев показывают многообразие искусства с древнего по настоящее время, а также обширную географию Ирана, всю жизнь человечества на этой исторической земле. Показатели говорят об экономическом росте, о технических достижениях иранцев. Выставка организована Культурным представительством при Посольстве Исламской Республики Иран в России.





«Взаимоотношения двух стран не станут стратегическими, если стратегическими не являются взаимоотношения народа этих стран. Поэтому мы должны помогать другу другу, чтобы лучше понимать культуру наших народов. Я думаю, что данная выставка поспособствует этому», - уверена советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации Реза Малеки.





Анастасия Платонова

13 ноября