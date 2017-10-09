В парке «Россия – моя история» прошел День открытых дверей

«Я предпочел прийти с семьей, вот мой младший брат. Остановился именно на этом стенде, потому что это как бы башкирская тематика, сегодня День Республики Башкортостан. Хороший способ выучить, проверить свои знания о своей Родине», - рассказывает Кирилл Воронцов.

11 октября

10-классник Кирилл Воронцов этот выходной решил потратить на самообразование. И пришел в парк "Россия – моя история". От одноклассников он узнал, что в интерактивном музее сегодня вход для школьников бесплатный. Вместе с братишкой они погрузились в историю. Особое внимание обратили на стенды, посвященные Башкортостану. Тем более, что повод соответствующий.Нашей республики отведена часть экспозиции одного из залов музея. Где представлена история башкирского народа от глубокой древности до современности. Здесь можно узнать о земляках, которые прославились делами, проверить свои знания в игровой форме и увидеть древний быт башкир.Дни открытых дверей для мультимедийного парка не редкость. 1 сентября историю страны увидеть и узнать смогли студенты и школьники, 1 октября право льготного входа было у пенсионеров, а ко Дню Республики вновь сделали подарок для учащихся.По предварительным подсчетам, сегодня исторический парк посетили более 1000 школьников.