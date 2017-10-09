В парке «Россия – моя история» прошел День открытых дверей
10-классник Кирилл Воронцов этот выходной решил потратить на самообразование. И пришел в парк "Россия – моя история". От одноклассников он узнал, что в интерактивном музее сегодня вход для школьников бесплатный. Вместе с братишкой они погрузились в историю. Особое внимание обратили на стенды, посвященные Башкортостану. Тем более, что повод соответствующий.
«Я предпочел прийти с семьей, вот мой младший брат. Остановился именно на этом стенде, потому что это как бы башкирская тематика, сегодня День Республики Башкортостан. Хороший способ выучить, проверить свои знания о своей Родине», - рассказывает Кирилл Воронцов.
Нашей республики отведена часть экспозиции одного из залов музея. Где представлена история башкирского народа от глубокой древности до современности. Здесь можно узнать о земляках, которые прославились делами, проверить свои знания в игровой форме и увидеть древний быт башкир.
Дни открытых дверей для мультимедийного парка не редкость. 1 сентября историю страны увидеть и узнать смогли студенты и школьники, 1 октября право льготного входа было у пенсионеров, а ко Дню Республики вновь сделали подарок для учащихся.
По предварительным подсчетам, сегодня исторический парк посетили более 1000 школьников.