В парке Якутова прошел "Клубный день"

В семейном празднике, организованном «Детским радио», юные жители Уфы играли, пели и учились новому.

В этот день одна из площадок парка Якутова превратилась в мыльную феерию. Белоснежка и черепашка-ниндзя надували пузыри разной формы и размера.





«Это на самом деле волшебство. И детям, и взрослым - всем без исключения нравятся мыльные пузыри, потому что они воспринимают это как сказку, как волшебство какое-то, попасть в мыльный пузырь, запустить самим мыльные пузыри», - говорит Дарья Сухарева.



Семейный праздник "Клубный день" организовало "Детское радио". Идея мероприятия - собрать на площадке всю семью и весело провести выходной день. Ребята с удовольствием выступали на сцене, отгадывали загадки и ребусы и просто веселились, а за это еще получали и ценные призы и подарки.





«Для детей это возможность повеселиться, возможность отдохнуть, возможность познакомиться с любимыми ведущими детского радио, возможность познакомиться с мелиссой - это символ аптеки леко, это веселье, это праздник, это отдых», - рассказывает директор «Детского радио» Юлия Закиева.





4 сентября