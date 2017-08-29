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В парке Якутова прошел "Клубный день"

В семейном празднике, организованном «Детским радио», юные жители Уфы играли, пели и учились новому.

В этот день одна из площадок парка Якутова превратилась в мыльную феерию. Белоснежка и черепашка-ниндзя надували пузыри разной формы и размера.
 

«Это на самом деле волшебство. И детям, и взрослым - всем без исключения нравятся мыльные пузыри, потому что они воспринимают это как сказку, как волшебство какое-то, попасть в мыльный пузырь, запустить самим мыльные пузыри», - говорит Дарья Сухарева.


Семейный праздник "Клубный день" организовало "Детское радио". Идея мероприятия - собрать на площадке всю семью и весело провести выходной день. Ребята с удовольствием выступали на сцене, отгадывали загадки и ребусы и просто веселились, а за это еще получали и ценные призы и подарки.

«Для детей это возможность повеселиться, возможность отдохнуть, возможность познакомиться с любимыми ведущими детского радио, возможность познакомиться с мелиссой - это символ аптеки леко, это веселье, это праздник, это отдых», - рассказывает директор «Детского радио» Юлия Закиева.




Автор: Тимур Давлетов
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