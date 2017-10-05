В «Городском дворце культуры» сегодня царила торжественная атмосфера. В преддверии Дня Республики состоялся праздничный концерт.



В рамках концерта, уфимцев и гостей столицы с предстоящим Днём Республики поздравили представители Госсобрания-Курултая и Администрации города.





«Сегодня мы собрались с вами, чтобы торжественно встретить главный праздник - День Республики. Сердечно поздравляю Вас. Разрешите передать приветствие и добрые пожелания Главы Республики - Рустэма Закиевича», - говорит председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв.





Сегодня столица занимает ведущие позиции среди крупных городов России по многим показателям экономического, социального и культурного развития. Добиться этого без усердной, ежедневной работы уфимцев было бы сложно.





«Поздравляю Вас с замечательным праздником - Днём Республики. В этом году мы отмечаем 27 годовщину этого праздника. Все прошедшие годы велась напряжённая работа по оздоровлению экономики, существенному улучшению качества жизни горожан, обновлению внешнего облика Уфы. Результаты трудов уфимцев отчётливо видны», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



За значительный вклад и активную деятельность сотрудники разных профессий и отраслей из рук почётных гостей получили награды.





Анастасия Платонова

9 октября