В Русском драматическом театре готовятся к грандиозной премьере

«Дюймовочка и Принц» - это уникальный проект в новом театральном формате, семейный мюзикл. Автор яркой постановки - заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург, а музыкальный руководитель его супруга - Валерия. Накануне премьеры в закулисье заглянула наша съемочная группа.Русскому драматическому театру новый день принес генеральную репетицию грандиозного мюзикла «Дюймовочка и Принц». Больше 30 актеров перевоплощаются в мышь, крота, ласточку и других сказочных персонажей.
«Если играть вообще в чистом виде животных - это может быть никому неинтересно, поэтому идет поиск, чтобы это было узнаваемо и созвучно нашему времени, поэтому в чистом виде животных никто не играет», - говорит актер Государственный академический русский драматический театр Илья Мясников.
«Прекрасный крот, который хочет любить и быть любимым. Это совершенно естественное состояние в любом возрасте, даже если ты слеп и живешь под землей. Это естественное человеческое чувство, поэтому я пытаюсь его как-то воплотить в жизнь в нашем спектакле», - комментирует Народный артист республики Башкортостан Валерий Гриньков.
«Главные пары - это не артисты-профессионалы, это любители мюзикла. Очень хорошо поющие молодые люди, но не имеющие пока опыта работы на сцене, поэтому это было достаточно сложно им вписаться в коллектив, который профессиональный с высоким уровнем, но все помогали, все старались. Мне кажется, на выходе мы видим две разные пары, но очень интересные», - рассказывает режиссер-постановщик мюзикла «Дюймовочка и Принц» Анастасия Гриненко.
«Музыкальный язык, которым написана эта работа - рок-н-ролл преимущественно, но даже людям моего поколения, хотя я не отношусь к молодым, он интересен и востребован. Я думаю, что будет взрослым тоже людям в таком неожиданном ключе увидеть Дюймовочку», - говорят музыкальный руководитель мюзикла «Дюймовочки и Принца» и композитор мюзикла «Дюймовочки и Принца» Валерия Брейтбург и Ким Брейтбург.