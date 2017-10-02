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В Русском драматическом театре готовятся к грандиозной премьере

«Дюймовочка и Принц» - это уникальный проект в новом театральном формате, семейный мюзикл. Автор яркой постановки - заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург, а музыкальный руководитель его супруга - Валерия. Накануне премьеры в закулисье заглянула наша съемочная группа.

Русскому драматическому театру новый день принес генеральную репетицию грандиозного мюзикла «Дюймовочка и Принц». Больше 30 актеров перевоплощаются в мышь, крота, ласточку и других сказочных персонажей.

«Если играть вообще в чистом виде животных - это может быть никому неинтересно, поэтому идет поиск, чтобы это было узнаваемо и созвучно нашему времени, поэтому в чистом виде животных никто не играет», - говорит актер Государственный академический русский драматический театр Илья Мясников.

Метаморфозы происходят и со сценой. На декорации ушла целая тонна металла, а на эксклюзивные костюмы потребовалось около ста квадратных метров ткани. Чего только стоит образ крота, которого играет народный артист республики Валерий Гриньков.

«Прекрасный крот, который хочет любить и быть любимым. Это совершенно естественное состояние в любом возрасте, даже если ты слеп и живешь под землей. Это естественное человеческое чувство, поэтому я пытаюсь его как-то воплотить в жизнь в нашем спектакле», - комментирует Народный артист республики Башкортостан Валерий Гриньков.

Актрис на Дюймовочку, подобрать было невероятно трудно. Исполнительница ведущей роли должна быть одновременно миниатюрной, молодой и с отменными вокальными данными. Итог - Дюмовочку играют двое - школьница и студентка.

«Главные пары - это не артисты-профессионалы, это любители мюзикла. Очень хорошо поющие молодые люди, но не имеющие пока опыта работы на сцене, поэтому это было достаточно сложно им вписаться в коллектив, который профессиональный с высоким уровнем, но все помогали, все старались. Мне кажется, на выходе мы видим две разные пары, но очень интересные», - рассказывает режиссер-постановщик мюзикла «Дюймовочка и Принц» Анастасия Гриненко.

Музыка - одна из главных составляющих любого мюзикла. Композитор «Дюймовочки и Принца» - Заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург, написал больше 20 арий для этой постановки.

«Музыкальный язык, которым написана эта работа - рок-н-ролл преимущественно, но даже людям моего поколения, хотя я не отношусь к молодым, он интересен и востребован. Я думаю, что будет взрослым тоже людям в таком неожиданном ключе увидеть Дюймовочку», - говорят музыкальный руководитель мюзикла «Дюймовочки и Принца» и композитор мюзикла «Дюймовочки и Принца» Валерия Брейтбург и Ким Брейтбург.

Руководит музыкальной частью мюзикла жена маэстро - Валерия Брейтбург. Уфа для нее малая Родина. Здесь она родилась и получила музыкальное образование. Этот факт, делится Валерия, сыграл не последнюю роль в выборе города для воплощения в жизнь творческих идей.

Волшебный мюзикл уфимский зритель увидит уже завтра. Постановка войдет в репертуар театра. В русдраме обещают - история любви увлечет взрослых и подарит колоссальную радость детям.




Автор: Гульнара Ситдикова
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