В Русском драматическом театре готовятся к грандиозной премьере

«Дюймовочка и Принц» - это уникальный проект в новом театральном формате, семейный мюзикл. Автор яркой постановки - заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург, а музыкальный руководитель его супруга - Валерия. Накануне премьеры в закулисье заглянула наша съемочная группа.

«Если играть вообще в чистом виде животных - это может быть никому неинтересно, поэтому идет поиск, чтобы это было узнаваемо и созвучно нашему времени, поэтому в чистом виде животных никто не играет», - говорит актер Государственный академический русский драматический театр Илья Мясников.

«Прекрасный крот, который хочет любить и быть любимым. Это совершенно естественное состояние в любом возрасте, даже если ты слеп и живешь под землей. Это естественное человеческое чувство, поэтому я пытаюсь его как-то воплотить в жизнь в нашем спектакле», - комментирует Народный артист республики Башкортостан Валерий Гриньков.

«Главные пары - это не артисты-профессионалы, это любители мюзикла. Очень хорошо поющие молодые люди, но не имеющие пока опыта работы на сцене, поэтому это было достаточно сложно им вписаться в коллектив, который профессиональный с высоким уровнем, но все помогали, все старались. Мне кажется, на выходе мы видим две разные пары, но очень интересные», - рассказывает режиссер-постановщик мюзикла «Дюймовочка и Принц» Анастасия Гриненко.

«Музыкальный язык, которым написана эта работа - рок-н-ролл преимущественно, но даже людям моего поколения, хотя я не отношусь к молодым, он интересен и востребован. Я думаю, что будет взрослым тоже людям в таком неожиданном ключе увидеть Дюймовочку», - говорят музыкальный руководитель мюзикла «Дюймовочки и Принца» и композитор мюзикла «Дюймовочки и Принца» Валерия Брейтбург и Ким Брейтбург.

6 октября

Русскому драматическому театру новый день принес генеральную репетицию грандиозного мюзикла «Дюймовочка и Принц». Больше 30 актеров перевоплощаются в мышь, крота, ласточку и других сказочных персонажей.Метаморфозы происходят и со сценой. На декорации ушла целая тонна металла, а на эксклюзивные костюмы потребовалось около ста квадратных метров ткани. Чего только стоит образ крота, которого играет народный артист республики Валерий Гриньков.Актрис на Дюймовочку, подобрать было невероятно трудно. Исполнительница ведущей роли должна быть одновременно миниатюрной, молодой и с отменными вокальными данными. Итог - Дюмовочку играют двое - школьница и студентка.Музыка - одна из главных составляющих любого мюзикла. Композитор «Дюймовочки и Принца» - Заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург, написал больше 20 арий для этой постановки.Руководит музыкальной частью мюзикла жена маэстро - Валерия Брейтбург. Уфа для нее малая Родина. Здесь она родилась и получила музыкальное образование. Этот факт, делится Валерия, сыграл не последнюю роль в выборе города для воплощения в жизнь творческих идей.Волшебный мюзикл уфимский зритель увидит уже завтра. Постановка войдет в репертуар театра. В русдраме обещают - история любви увлечет взрослых и подарит колоссальную радость детям.