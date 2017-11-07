В Санкт-Петербурге открылась международная художественная выставка "Вдоль Великого Шелкового пути"

В Санкт-Петербурге открылась совместная выставка итальянских, башкирских и китайских художников в рамках международного проекта "Вдоль Великого Шелкового пути".

Проект объединяет представителей искусства, которые проживают вдоль бывших древних торговых путей. Эти художники творят в самых разных стилях и техниках. Свои работы в экспозициях представили и около 50 живописцев из Башкирии - большей частью представители творческой молодежи, для которых участие в международном проекте «Вдоль Великого Шелкового пути» – первый серьезный «выход в свет». Программа открытия выставки была яркой и запоминающейся, в неё входили бесплатные мастер-классы, а также красочный концерт. Среди посетителей были замечены и звёздные гости.



Вход на нее свободный. Экспозиции пробудут в северной столице полтора месяца. Выставка закончится серией предрождественских культурных акций, а после отправится в путешествие по Китаю и Италии.











Анастасия Платонова

9 ноября