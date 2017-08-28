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В Центре современного искусства "Облака" идет активная подготовка к запуску новой выставки

Уже завтра утром первые зрители смогут окунуться в мир великого художника и его произведений.

Этот уютный зал на 25 зрителей, где сейчас можно посмотреть интересный фильм о симбиозе пчелы и человека, совсем скоро наполнят шедевры гениального Винсента Ван Гога. При жизни его гений признан не был - Ван Гог был беден, болен и не любим. Зато теперь, сто с лишним лет спустя, люди с удовольствием углубляются в творчество художника. И даже подражают его технике.

«Мы обратились к художникам, чтобы они нарисовали свои картины вдохновленные художником, вот работа Лейсан. Это современное видение его подсолнухов на другой стороне. Формат близок молодежи, которые психологически обладают клиповым мышление, которые лучше воспринимают картинку», - говорит пресс-секретарь ЦСИ «Облака» Зарина Гайсина.

Статичные картины сегодня уже не так актуальны. Видео - вот тот формат, который благодарный современный зритель потребляет на ура. Особенно такой компактный вариант жизни и творчества великого художника нравится молодому поколению.

Уже сегодня за этим столом в импровизированном кафе будет сделано немало фотографий, которые заполнят все социальные сети. О Ван Гоге заговорит уфимская публика. До 5000 тысяч человек взрослых и детей по прогнозам организаторов познакомятся с творчеством уникального художника.



Автор: Елена Вавилова
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