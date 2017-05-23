В Уфе Башкирская Государственная филармония торжественно закрыла свой 78 концертный сезон

Событие было отмечено целым фонтаном ярких выступлений талантливых исполнителей. Впрочем, выступление вышло за рамки сцены и зрительного зала.

Возможность насладиться искусством зрителям предоставили ещё до начала концерта. В фойе филармонии прибывающую публику ждали игры, викторины и зажигательные танцы. Без внимания творческого коллектива посетители не оставались также и во время антракта, и по завершении праздничного вечера. Он стал отражением всего предыдущего сезона. За минувший год артисты филармонии тоже успели сделать очень многое.

«Начали мы всё с мая месяца прошлого года, фестиваль сердце Евразии. Сегодня весь поволжский регион был захвачен его гастролями. Прошедший сезон для сотрудников филармонии был отмечен и целым рядом юбилейных дат - как личных, так и творческих. Среди юбиляров - худрук группы «Кызык-мэзэк» Валит Илимбетов; солисты-вокалисты Артур Туктагулов и Фадис Ганиев; аккомпаниатору Гали Алтынбаев. А Назифа Кадырова отметила сорок, пять лет с начала творческой деятельности», - говорит директор БГФ им. Хусаина Ахметова Айдар Зубайдуллин.

«Очень много ездим - и Оренбургская область, и Челябинская область, и Пермская область - в общем, работы очень много было. Ещё как бы председатель жюри фестиваля-конкурса для взрослого населения «Я люблю тебя, жизнь». Очень насыщенно, очень много было интересных открытий и интересных встреч», - рассказывает Народная артистка РБ и РТ Назифа Кадырова.

В ходе концерта благодарственными письмами были отмечены партнеры Башгосфилармонии. Это средства массовой информации, которые на протяжении всего творческого сезона освещали работу творческого коллектива. Среди тех, кому выражали благодарность, был и телеканал «Вся Уфа».

«Будем делать всё от нас зависящее для того, чтобы донести до широкой телевизионной аудитории это творчество», - пообещал главный редактор телеканала «Вся Уфа» Булат Терегулов.





А что же зритель? За годы работы у филармонии сформировался круг ценителей творчества её артистов. Они регулярно посещают проходящие здесь события, и желают коллективного удачного начала нового сезона.

«Я им желаю, у них сейчас вот начнётся летнее посещение других городов, других районов. Я им желаю успехов, каждый день выступали, чтобы как всегда. Я люблю, как наши артисты поют. Талантов у нас очень много в республике. Поэтому мы охотно посещаем филармонию», - от души пожелал зритель Риф Шаяхметов.

Кстати, о планах на новый сезон. В филармонии обещают, что искусство исполнителей станет ещё более известно - не только в республике, но и далеко за её пределами.

«Мы готовимся сейчас нашей академической капеллы в Санкт-Петербурге. Который сегодня существует», - заключил директор БГФ им. Хусаина Ахметова Айдар Зубайдуллин.

Творческое развитие продолжается. И потому публика с нетерпением ждёт новых незабываемых встреч с искусством коллектива Башкирской Государственной филармонии.

25 мая