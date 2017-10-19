В Уфе открылась выставка работ, собранных врачами-психиатрами

Больная фантазия или творчество, вышедшее за рамки привычного? В Уфе открылась уникальная выставка "ШизАрт", на которой представлены работы, собранные тремя врачами-психиатрами. Одной из первых картины увидела наш корреспондент Ляйсан Закирова и она готова рассказать, можно ли по рисункам поставить диагноз.

«Настолько была подавлена воля мальчика, что всякий скандал заканчивался тем, что уходя в свою комнату он резал себя и собственной кровью писал картины, которые показывал маме, чтобы она его простила», - рассказывает основатель галереи "ШизАрт" Игорь Милованкин.

«В современном обществе нормально быть быдлом, сидеть в офисе, играть в компьютерные игры, смотреть сериальчики. Здесь люди ненормальные. Люди, которые пытаются жить, которые пытаются до сих пор этот мир изменить. Поэтому их и топчут», - комментирует Игорь Милованкин.

25 октября

Это работы жителя Казани Тимура Астартова. Молодой человек написал картины собственной кровью. Организатор выставки, психиатр Игорь Милованкин считает, что у парня развит Эдипов комплекс.Семь лет назад в Челябинске три врача-психиатра объединились, и собрали в одной выставке 120 рисунков пациентов психбольниц. Так зародилась галерея "ШизАрт". Сейчас в коллекции организаторов более 3500 тысяч работ. Лишь 40% из них принадлежат психически нездоровым людям. Авторы остальных – так называемые белые вороны.Эта не просто выставка, а своеобразная психотерапевтическая комната. Ведь если ребенок рисует такое, еще не значит, что у него проблемы с психикой. Возраст авторов от 13 до 25 лет. Это период, когда человек испытывает новые эмоции, внутренние противоречия, недопонимания с родителями, первую любовь и выплескивает чувства на холст. Значит ли, что он страдает шизофренией? Нет. Значит ли что он ненормальный, не такой как все? Да.По способам самовыражения, по внутренним ощущениям и взглядам на жизнь, несомненно, все эти люди ненормальные. Потому что не укладываются в рамки стандартов. Непонятые другими предпочитают прикладываться бутылке, употреблять наркотики или уйти из жизни добровольно. На этом стенде представлены рисунки самоубийц, а рядом весит петля - как подсказка живым, что такой выбор лучше не делать.Одна из целей этой выставки, как раз и помочь непризнанным гениям не встать на кривой путь. А родителям подростков показать - их ребенок не болен, он просто мыслит иначе. В каждом городе России организаторам молодежь приносит свои рисунки и ждет вердикта. Опытные психиатры анализируют их и помогают найти душевное равновесие.Галерея "ШизАрт" в судьбе многих авторов работ сыграла судьбоносную роль. Чье-то имя известно на весь мир, работы покупаются за большие деньги, кто-то выбрался из состояния депрессии и мыслей о самоубийстве и направил желание творить в нужное русло, стал архитектором или татуировщиком.