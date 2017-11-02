В Уфе открылась выставка «Романтика революции»

«Мир — народам», «Земля — крестьянам», «Фабрики — рабочим». Эти и другие лозунги запестрели на стенах художественного музея имени Нестерова. Там открылась выставка «Романтика революции», приуроченная к 100-летию Великой Октябрьской революции. Живопись, графика, скульптуры, декоративно-прикладное искусство. Больше ста экспонатов охватывают период с начала прошлого века по 21-е столетие.

7 ноября 1917 год. Петроград. Рабочие, солдаты и крестьяне вышли на вооруженное восстание. Под эгидой красных разъярённые участники мятежа взяли Зимний дворец и арестовали членов временного правительства. Этот день стал основателем нового государства, история которого затянулась почти на 70 лет. Как никто лучше время большевиков знают наши родители, деды и прадеды. Представители старшего поколения приходят на выставку "Романтика революции" даже не за новыми знаниями, а ради воспоминаний из детства и молодости.



Это лицо башкирского революционера Ивана Якутова. Его бюст в 1952 году был установлен в одноименном парке. Авторство принадлежит народному художники Башкирской АССР, почётному гражданину Уфы Началье Ничаевой. Она первой в республике увековечила революционера в камне, и стала таким образом одним из родоначальников местной культуры.



В четырех залах разместились портреты, скульптуры революционеров, книги, статуи. Здесь больше 100 артефактов периода начала прошлого века по двухтысячные годы 21 столетия. На одной из витрин даже расположись шахматы с характерными надписями. В них, конечно, вряд ли, когда-либо играли. Слишком уж хрупкие, созданы из фарфора. Гордость музея и большая коллекция уникальных плакатов первых лет революции.



Коллекция музея избежала помпезных сталинских портретов. Произведения, которые здесь представлены, больше тяготеют к лирическому восприятию. Отсюда и название - «Романтика революции». Молодые посетители отмечают, здесь они погружаются в патриотичную эпоху своих предков и будто дышат воздухом советских граждан.



Увидеть революцию с разных ракурсов, больше узнать о советской эпохе можно еще в течение месяца. Выставка в художественном музее имени Нестерова будет работать до 4 декабря.







3 ноября