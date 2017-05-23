В Уфе открылся надгробный памятник Зайтуне Насретдинновой

В Уфе в рамках Нуреевского фестиваля открылся надгробный памятник Зайтуне Насретдиной, народной артистке СССР, первой исполнительнице роли Зайтунгуль в балете «Журавлиная песнь».

«Журавлиная песнь»- первый башкирский балет, выдержавший испытания временем. Именно с него открывался Нуреевский фестиваль в этом году. С постановкой навсегда связано имя Зайтуны Насретдиновой. Она стала первой исполнительницей главной партии Зайтунгуль.

Нет ничего удивительного в том, что надгробный памятник символизирует крылья. Зайтуна Насретдинова была главным лебедем башкирского балета. И сумела подарить крылья другим.

«Я благодарна ей за душевное тепло, как она заботилась обо мне. Она ввела меня, показала партию Зайтунгуль в балете «Журавлиная песнь». И ее светлая память всегда будет в моем сердце», - говорит главный балетмейстер БГТОиБ Леонора Куватова.

«Журавлиная песнь» сыграла большую роль и в жизни Рудольфа Нуреева. Именно этот балет очаровал 7-летнего мальчика.

«Зайтуна вдохновила Нуреева стать танцором. Она имела очень большое значение в его жизни. Если бы не она, не было бы того Нуреева, которого мы знаем», - рассказывает критик из Англии Грэхем Уоттс.

Близкие говорят, что она была не только талантливой балериной, но и человеком с большим сердцем. Для всей семьи Зайтуна Неастрединова была мамой Зоей.

«Последние минуты ее жизни мы были рядом. Она умерла буквально у нас на руках. Когда её хоронили в этом месте, даже был эпизод: журавли прилетали, а один журавль сделал круг над могилой Зайтуны Агзамовны. Наверное, было какое-то знамение», - заключил родственник Зайтуны Насретдиновой Фидат Мингалимов.

Изготовление мемориального надгробия - это только первый шаг. В ближайшее время будет обустроена и прилегающая территория.

2 июня