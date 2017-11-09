В Уфе открывается серия встреч "Иван Грозный в театре, живописи, истории и кино"

"Иван Грозный в театре, живописи, истории и кино". Под таким названием в Уфе открывается серия встреч. Открыть для себя по-новому историю правления царя и взглянуть творчески на эпоху уфимцы могут 13 ноября бесплатно.

Театр оперы и балета в новом сезоне подготовил приятные сюрпризы - не только новые постановки, красочные декорации и эффектные костюмы, но и интересные творческие проекты.



Действия оперы «Царская невеста» разворачиваются в эпоху Ивана Грозного, личности, которая до сих пор вызывает резонанс и повышенный интерес в обществе. Главная идея проекта - погрузить зрителя в атмосферу того времени, для этого в программе запланированы встречи на 4 культурных площадках.



Встречи будут на бесплатной основе. Первая состоится 13 ноября, в театре оперы и балета в греческом зале. Также, зрители, посетившие все четыре встречи, будут участвовать в розыгрыше десяти театральных карт, дающих право на 50% скидку на оперу «Царская невеста» в течение всего сезона.



Анастасия Платонова

10 ноября