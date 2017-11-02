В Уфе отпраздновали День народного единства

Сегодня в России отмечают День народного единства. К празднику в Уфе подготовили целый ряд мероприятий.

Холодное субботнее утро не испугало уфимцев и жителей республики. На площади перед государственным концертным залом «Башкортостан» как говорится яблоку негде упасть. Сотни людей от мала до велика c патриотическими баннерами и триколорами. Всё это для того, чтобы в очередной раз показать и доказать, что мы - единое целое. С этих слов и начал поздравление Глава региона Рустэм Хамитов.





«Само слово единство одушевляет, потому что в единение можно сделать большие дела, одерживать победы, собственно говоря на всем историческом пути наша страна демонстрирует именно единство народа, ну и конечно главенствующую роль в жизни страны, в жизни любой страны, тем более нашей играет народ, граждане и очень хорошо, что сегодня имеем возможность такой праздник отмечать, таким праздником поздравлять друг друга и желать всего наилучшего», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.



4 ноября объединило множество национальностей. Башкиры, татары, марийцы, чуваши, удмурты и другие жители России этот день считают и своим праздником. Они также пришли с семьями, вставали в общий хоровод и пели песни.







«Это нас всех сплочает, мы же смотрим в будущее, чтобы передать нашему поколению в конце концов, нашим детям, чтобы наши дети также могли посещать такие праздники», - комментирует Юлия Артас.



Каждая нация не теряется на общем фоне. Этнос продолжает сохранять свой самобытный колорит.



Для многих идея объединения - не просто красноречивый лозунг. В нынешней геополитической ситуации вопросу сплочённости отводят особую роль. Своя миссия в этом вопросе и у Башкортостана. Ведь, как известно, наш регион, всегда ставят примером межнационального согласия, дружелюбия, спокойствия.

«У нас очень дружный, миролюбивый город, проживает более 120 национальностей в дружбе, согласии, у нас никогда за всю историю нашего города не было межнациональных, межконфессиональных конфликтов, мы живем дружно, город динамично поступательно развивается, более 45 % браков, которые в Уфе заключаются - это межнациональные браки, поэтому всех поздравляю с этим замечательным праздником», - рассказывает Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

С каждым годом в Уфе день народного единства становится популярней. Ведь гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в счастливое будущее – то, что неизменно объединяет людей и делает их единым народом.



Празднику народного единства всего 12 лет, но для многих он уже стал любимым. И лозунг "Мы едины" россияне проносят через столетия. И доказывают, что только вместе можно победить любые трудности.

4 ноября