В Уфе проходят торжественные мероприятия, посвященные памяти Мустая Карима

В преддверии дня рождения народного поэта в башкирской столице по традиции возлагают цветы, читают его произведения и вспоминают добрым словом. В этом году праздник получился особенным.

«Он человек очень добрый, он человек требовательный, он любил трудиться, он любил каждого из нас, чишминцев, каждого он знал. В неделю один раз он обязательно созванивался с земляками и спрашивал: как у вас урожай? Как у вас надой молока? Как у вас идет день в Чишмах?», - рассказывает зам. директора районного дома культуры п. Чишмы Раушана Байгузина.

«Отец умел радоваться жизни, радоваться какой-то малости. И вот этому мы, наверное, тоже научились. Отец был молодой духом. Вот это свое "Долгое-долгое детство" он сохранил в своей душе. Наверное поэтому он стойко переносил какие-то невзгоды, поэтому с радостью воспринимал все радости», - вспоминает дочь Мустая Карима Альфия Каримова.

«Буквально на днях прошла премьера в Салаватском театре и в Стерлитамакском башкирском театре под названием "Таганок". Это спектакль о становлении личности детей, был показан очень приятный спектакль. Эти премьеры показывают, что Мустай Карим как драматург жив, его произведения ставились и ставятся. И все произведения Мустая Карима в свое время были поставлены на сцене Башкирского драмтеатра», - комментирует народный артист РФ И РБ Хурматулла Утяшев.

«У нас здесь есть драматурги, все башкирские драматурги самые известные. Из экспонатов у нас есть костюмы, которые были использованы в постановках в башкирском драматическом театре и в молодежном театре имени Мустая Карима. Также у нас есть реквизиты, которые были использованы много лет назад в самых первых постановках», - говорит ученица 9"б" класса БГ №158 им. М. Карима Адиля Ихсанова.

19 октября

Каждый год у могилы Мустая Карима звучат его стихи. Так студенты и школьники отдают дань чести классику башкирской литературы. За многие годы церемонию возложения цветов ни разу не пропустила жительница Чишмов Раушана Байгузина. Она привозит привет от земляков. От людей, которых так любил народный поэт."Не русский я, но россиянин..." Словно подтверждая известные строки Мустая Карима в честь его дня рождения традиционно звучат стихотворения не только на родном для поэта башкирском.Это торжественный митинг, посвященный 98 дню рождения великого сына башкирского народа. Дочь поэта, Альфия Каримова, сделала неожиданный подарок для присутствующих - преподнесла сборники стихотворений Мустая Карима. В семье поэта в этот день не принято грустить.Мустай Карим и писатель, и поэт, и драматург. Обойти его день рождения стороной театры республики не могут и не хотят. Зрители всегда тепло принимают постановки по его произведениям. Завтра в Башдрамтеатре состоятся сразу два показа спектакля "В ночь лунного затмения". Днем его увидят школьники, вечером - все желающие зрители.Творчество Мустая Карима и театр навсегда переплелись в гимназии № 158, которая носит имя поэта. Там открыли кабинет-музей драматургии и театрального искусства.В гимназии при содействии Башкирского драматического и национального молодежного театров работает театральная студия, где особое внимание уделяют творчеству Мустая Карима. Теперь дружба скреплена на бумаге - подписано соглашение о сотрудничестве. Открытие музея позволит привлечь еще больше детей к этому виду искусства.Гостям, присутствующим на открытии пообещали, что в скором времени школьный театр представит премьеру по произведению Мустая Карима. Ведь теперь созданы все условия для того, чтобы творить.