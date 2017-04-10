В Уфе прошел фестиваль "New stars"

В Уфе фестиваль " New stars", собрал талантливых детей из разных уголков республики. Певцы, танцоры и музыканты разных возрастов радуют уфимцев своим творчеством, не забывая о спортивной конкуренции.

17 апреля

Участие в конкурсе принимают как сольные артисты, так и творческие коллективы. Зрители могли насладиться исполнением музыкальных композиций и танцев разных стилей и направлений. В ходе фестиваля участники посещали мастер-классы проводимые членами жюри, среди которых деятели культуры и искусства не только России, но и других стран. Фестиваль - часть проекта "Лучший из лучших", финал которого пройдет на черноморском побережье, где номинанты из Уфы достойно представят республику.