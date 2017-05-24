В Уфе прошел финал первого республиканского телевизионного конкурса одаренных детей «Аленький цветочек»

Главная цель фестиваля - дать путевку в жизнь юным талантам со всей республики.

Ансамбль народного танца «Йондоз» Кармаскалинсого района республики проделал большой путь, перед тем, как попасть на сцену театра оперы и балеты. Это финал первого телевизионного конкурса для одаренных детей «Аленький цветочек» организованного ГТРК «Башкортостан». Фестиваль собирает самых талантливых детей со всего Башкортостана.

«Потрясающе! Внутри все горит. Мы показали себя отлично, зажгли по полной», - говорит солист образцового ансамбля народного танца «Йондоз» (Кармаскалинский район) Рустам Сайгафаров.

И если эти ребята надеются на главный приз, то их коллеги по цеху - уфимский ансамбль «Йондозсок» считает, что они уже победители.

Даже за несколько минут до выхода на сцену они продолжают репетировать. Премьера танца «Дуновение ветерка», по мотивам китайских танцев, состоялась всего месяц назад. И тот факт, что с этим номером юные таланты дошли до финала - для них уже большая честь.

«Я думаю, для нас поучительно и радостно просто принимать участие в таком конкурсе. Ну а тем, кто победит, мы будем аплодировать», - говорит руководитель хореографического ансамбля школы искусств «Йондозсок» город Уфа Лилия Кинзикеева.

Этот конкурс имеет большую значимость для республики. Ведь здесь юные таланты получают билет на большую сцену.

«Нам, безусловно, важно собрать самые-самые звездочки среди наших детей. Помочь им в развитии и определить их траекторию дальнейшего роста. Потому что я уверена, среди сегодняшних участников есть будущие звезды мировой сцены», - сказала министр образования РБ Гульназ Шафикова.

Заявки на конкурс начали принимать 1 марта. В кратчайшие сроки на электронную почту, организаторы получили более двух тысяч писем. Отобрать 26 финалистов было непросто.

Победителями конкурса в этом году стали уфимец Рафаэль Петров, он получил Гран-при, а Елизавета Кузнецова из Салавата удостоилась приза зрительских симпатий. Им вручили сертификаты на отдых в Геленджик. Кроме этого, финалисты получили еще один важный и очень ценный подарок - рекомендации для поступления в хореографические и музыкальные колледжи.

5 июня