В Уфе прошел гала-концерт фестиваля «Ломая барьеры»

С непростой задачей справились юные участники фестиваля «Ломая барьеры». В стенах уфимского Конгресс-Холла состоялся гала-концерт масштабного проекта под девизом «Герои по жизни». За право выступить перед огромной публикой боролись ребята из разных регионов страны, а также ближнего зарубежья. Жюри приняло больше двухсот заявок, в финал прошли 12 из них.Как просто приглашенные артисты разобрали по кусочкам эту надпись, так и маленькие дети своими выступлениями с легкостью перевернули сложившиеся с годами стереотипы у многих зрителей. У творчества нет барьеров и преград. Несмотря на особенности своего здоровья, ребята блестяще танцевали, пели и читали стихи.
«Я занимаюсь слайдами, я выбираю картинки в интернете, музыку и соединяю их. Получаются тематические. У меня даже есть слайды про нашу Уфу с самого основания и до сегодняшнего дня», - рассказывает участница гала-концерта фестиваля "Ломая барьеры" Анастасия Еремеева.
«Танцы - это значит выражать свои эмоции, мысли, уметь двигаться под данную музыку. Нам нравится танцевать, потому что мы можем в любом танце выразить свои эмоции. То есть, если нам грустно, мы танцуем плавную хореографию, а если у нас наоборот хорошее настроение - то мы танцуем современные танцы», - комментируют участницы гала-концерта фестиваля "Ломая барьеры" Александра Петренко и Татьяна Хлапонина.
«Я считаю, что творчество, которое вы воплощаете в своих работах очень-очень важно для тех, которые увидят его, помогает нам развиваться. Это радует нас, дает нам силы идти вперед. Желаю каждому из вас удачи, стремления, верьте в свои силы», - говорит российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.
«Я думаю, что этот проект каждый год расширяет свои границы - вот это самое главное. Пять лет, пять тысяч детей вовлечено в этот проект не только по всей России, но и за ее пределами. Например, в этом году приехали у нас из Казахстана, с Белоруссии, Донецкой республики. Это говорит о том, что этот проект - настоящее общественное движение», - заявил представитель организаторов фестиваля «Ломая барьеры» Дмитрий Пономарев.