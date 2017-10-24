В Уфе прошел гала-концерт фестиваля «Ломая барьеры»

С непростой задачей справились юные участники фестиваля «Ломая барьеры». В стенах уфимского Конгресс-Холла состоялся гала-концерт масштабного проекта под девизом «Герои по жизни». За право выступить перед огромной публикой боролись ребята из разных регионов страны, а также ближнего зарубежья. Жюри приняло больше двухсот заявок, в финал прошли 12 из них.

«Я занимаюсь слайдами, я выбираю картинки в интернете, музыку и соединяю их. Получаются тематические. У меня даже есть слайды про нашу Уфу с самого основания и до сегодняшнего дня», - рассказывает участница гала-концерта фестиваля "Ломая барьеры" Анастасия Еремеева.

«Танцы - это значит выражать свои эмоции, мысли, уметь двигаться под данную музыку. Нам нравится танцевать, потому что мы можем в любом танце выразить свои эмоции. То есть, если нам грустно, мы танцуем плавную хореографию, а если у нас наоборот хорошее настроение - то мы танцуем современные танцы», - комментируют участницы гала-концерта фестиваля "Ломая барьеры" Александра Петренко и Татьяна Хлапонина.

«Я считаю, что творчество, которое вы воплощаете в своих работах очень-очень важно для тех, которые увидят его, помогает нам развиваться. Это радует нас, дает нам силы идти вперед. Желаю каждому из вас удачи, стремления, верьте в свои силы», - говорит российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

«Я думаю, что этот проект каждый год расширяет свои границы - вот это самое главное. Пять лет, пять тысяч детей вовлечено в этот проект не только по всей России, но и за ее пределами. Например, в этом году приехали у нас из Казахстана, с Белоруссии, Донецкой республики. Это говорит о том, что этот проект - настоящее общественное движение», - заявил представитель организаторов фестиваля «Ломая барьеры» Дмитрий Пономарев.

26 октября

Как просто приглашенные артисты разобрали по кусочкам эту надпись, так и маленькие дети своими выступлениями с легкостью перевернули сложившиеся с годами стереотипы у многих зрителей. У творчества нет барьеров и преград. Несмотря на особенности своего здоровья, ребята блестяще танцевали, пели и читали стихи.Стихотворение «Мой Башкортостан» поэта Рами Гарипова звучит из уст 13-летней Анастасии Еремеевой. В довольно юном возрасте девочке удается проникновенно доносить до слушателей всю глубину взрослых произведений. Но это далеко не все таланты юного дарования. Участница фестиваля создает потрясающие картины из пайеток, страз, любит вышивание и даже ведет свой канал на youtube.Активная жизненная позиция и у девочек из танцевального центра «Рассвет». Здесь, за кулисами они ждут своего выступления. Десятиминутное волнение и вот юные участницы перед сотнями зрителей.За два года существования коллектива девочки научились держать внимание публики до самого конца выступления. Секрет прост - они занимаются любимым делом. Отсюда и техника и нужные эмоции. Одним словом, зрители фестиваля «Ломая барьеры» наблюдали настоящее искусство в исполнении совсем еще юных дарований.Желающих принять участие в гала-концерте пятого фестиваля «Ломая барьеры» в этом году превысило все ожидания. На проект поступило больше двухсот заявок из разных регионов страны и республик ближнего зарубежья. Лучших из лучших отбирало жюри в составе известных на всю Россию личностей. Среди них - Юрий Шевчук, Айдар Галимов, Рамиль Бадамшин и титулованный российский фигурист Илья Авербух.Организаторы отмечают, «Ломая барьеры» предоставляет особенным детям площадку для их позитивной социализации и творческого развития. С каждым годом оценивать работы желающих поучаствовать в фестивале становится все сложнее. Растет не только количество заявок, но и уровень профессионализма.Поистине "Герои по жизни". Своим настроем и сильным характером эти дети могут дать фору многим взрослым. Ежегодно фестиваль показывает - барьеры существуют только в голове. И если их преодолеть, то до успеха останется рукой подать. Главное желание. Как говорит мотивационный оратор Ник Вуйчич, лучше действовать и жить, чем просто плыть по течению.