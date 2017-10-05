В Уфе прошел митинг-концерт, посвященный Дню республики

Площадь Дворца спорта на один день превратилась в главную праздничную точку столицы. Здесь прошло масштабное мероприятие под открытым небом — митинг-концерт, посвященный Дню республики. Жителей и гостей Уфы со сцены поздравил глава региона Рустэм Хамитов.

«Я поздравляю вас с нашим замечательным праздником - Днем республики. И хочу сказать, что наша республика мощная, сильная. И мы вместе должны продвигать ее вперед», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.

За хорошее настроение отвечали известные республиканские коллективы, общественные деятели, спортсмены. Все те, кто прославляет имя Башкортостана - как в пределах страны, так и на мировой арене.

«Сегодня и завтра вся республика будет одной площадкой праздников. Нет такого места в республике, такого места на карте, где не отмечалось такое замечательное и важное для каждого башкортостанца события», - заявил председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.

«Это и есть настоящий праздник нашего народа, нашего дома, нашего родного края», - комментирует дирижер, композитор, народный артист РБ Фарит Идрисов.

Еще одним приятным подарком для жителей Башкортостана стало выступление уроженца уфы Сергея Приказчикова, более известного как Пицца.



Традиционно День Республики - это повод для больших народных гуляний, отдыха и всеобщего веселья. Подтверждением этому послужило и то, что на праздник под открытым небом пришло больше 10 тысяч человек. Как признаются организаторы мероприятия, этому поспособствовала и по-летнему теплая погода.



Рафаэль Хакимов





10 октября