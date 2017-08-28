В Уфе прошел закрытый показ популярного сериала

В одном из столичных кинотеатров накануне прошел закрытый показ самого популярного сериала современности. На большой экран вышел финал 7 сезона «Игры престолов». Эпизод стал самым длинным за всю историю сериала. Уфимские фанаты смогли не только насладиться любимым шоу, но и выиграть памятные призы.



Любители драконов, белых ходоков и хитросплетений сюжета собрались в одном из кинотеатров Уфы, чтобы посмотреть финальную серию 7 сезона «Игры престолов» - сериала, рейтинги которого бьют всевозможные рекорды. Возможность увидеть любимое фэнтези-шоу в числе первых уфимцам подарил телеком-оператор «Дом.ru».





«На самом деле в Уфе очень много фанатов, сериал грандиозный и собирает просто огромные залы. Мы чувствуем, что люди приходят именно на финал. Им интересно посмотреть окончание: порадоваться, обсудить все, что происходило за весь сезон», - говорит руководитель отдела маркетинга телеком-оператора «Дом.ру» Ляйсан Янгирова.



Перед тем, как окунуться в мир Семи королевств, зрители стали участниками развлекательной программы. Любой желающий мог сфотографироваться с Королем ночи и самим Джоном Сноу, а также стать участником розыгрыша призов. И все-таки, большинство фанатов волновало только одно - чем закончится очередной сезон?



Феномен под названием «Игра престолов» захватывает мир все больше. С момента старта проекта сериал уже прозвали самым успешным и дорогим в истории. Ежегодно за финалами разных сезонов эпопеи внимательно следят сотни миллионов людей одновременно, по всей планете. Как признаются уфимцы, данное мероприятие - не просто показ. Это возможность окунуться в мир любимого сериала. Ведь в следующий раз встретиться с героями Игры престолов фанаты смогут лишь только через полтора года, именно тогда начнется завершающий 8 сезон саги.







Рафаэль Хакимов

29 августа